Готуємо запаси на зиму: що можна консервувати, сушити та заморожувати у червні

Червневі овочі, фрукти та ягоди можна заготовити різними способами

Початок літо – насичений сезон робіт для городників-кулінарів. Потрібно встигнути не лише висадити всю розсаду та завершити посіви основних культур, а й зробити запаси сезонних овочів, фруктів та ягід на зиму.

Червень щедрий на зелень, огірки та помідори. Цього місяця можна не лише консервувати не лише овочі. В саду дозрівають полуниця, абрикоси, черешні та вишні, які можна використовувати для приготування смачних та корисних джемів. Разом із "РБК-Україна" розповімо, які запаси на зиму можна зробити у наступні тижні

Методи заготівлі продуктів на зиму

При консервації продукти піддають термообробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів та вітамінів зменшується.

Овочі та фрукти можна також засолити, заквасити або замаринувати. Ці методи чудово підходять для тривалого зберігання.

Найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом із вітамінами — заморожування. Однак слід враховувати, що цей метод підходить не всім овочам та фруктам.

Якщо з продуктів видаляється вся волога – це засушування. Зберігати засушені продукти можна дуже довго.

Що можна заготувати у червні

У червні можна заморожувати та сушити зелень, яка з’являється на городах, у теплицях та на ринках. Перший літній овоч — кабачок — найкраще маринувати і закочувати в банки, а ще робити кабачкову ікру.

З ягід у перший літній місяць можна заготовити на зиму полуницю, суницю, черешню, шовковицю та яблука ранніх сортів. З усіх фруктів можна робити варення, варити компоти або просто заморозити окремо або зробити спеціальні порційні пакети.

Однак робити запаси на зиму потрібно правильно. Раніше ми розповідали вже, як можна стерилізувати банки різними способами та зберегти цибулю на зиму.