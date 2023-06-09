Готовим запасы на зиму: что можно консервировать, сушить и замораживать в июне

Июньские овощи, фрукты и ягоды можно заготовить разными способами

Начало лето – насыщенный сезон работ для огородников-кулинаров. Нужно успеть не только высадить всю рассаду и завершить посевы основных культур, но и сделать запасы сезонных овощей, фруктов и ягод на зиму.

Июнь щедрый на зелень, огурцы и помидоры. В этом месяце можно консервировать не только овощи. В саду созревают клубника, абрикосы, черешни и вишни, которые можно использовать для приготовления вкусных и полезных джемов. Вместе с "РБК-Украина" расскажем, какие запасы на зиму можно сделать в следующие недели

Методы заготовки продуктов на зиму

При консервации продукты подвергают термообработке. Длительность хранения при этом увеличивается, но количество полезных микроэлементов и витаминов уменьшается.

Овощи и фрукты можно также засолить, заквасить или замариновать. Эти методы прекрасно подходят для длительного хранения.

Самый простой способ сохранить все продукты свежими вместе с витаминами — замораживание. Однако следует учитывать, что этот метод подходит не всем овощам и фруктам.

Если из продуктов удаляется вся влага — это засушивание. Хранить засушенные продукты можно очень долго.

Что можно заготовить в июне

В июне можно замораживать и сушить зелень, которая появляется на огородах, в теплицах и на рынках. Первый летний овощ — кабачок — лучше всего мариновать и закатывать в банки, а еще — делать кабачковую икру.

Из ягод в первый летний месяц можно заготовить на зиму клубнику, землянику, черешню, шелковицу и яблоки ранних сортов. Из всех фруктов можно делать варенье, варить компоты или просто заморозить — отдельно или сделать специальные порционные пакеты.

Однако делать запасы на зиму нужно правильно. Ранее мы рассказывали уже, как можно стерилизовать банки разными способами и сохранить лук на зиму.