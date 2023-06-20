Исчезнет со стола мгновенно: рецепт невероятного кабачкового торта

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Мы рассказывали, как готовить хлебный закусочный торт. Еще одна вариация на эту тему – овощной торт из кабачков. Этот рецепт легко станет вашим любимым.

Он готовится практически несколько минут. Рецептом поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт среднего размера

Яйца — 3 шт

Мука – 5-7 столовых ложек

Соль

Укроп и петрушка – по вкусу

Чеснок

Майонез легкий или сметана

Помидоры сладкие — 3 шт.

Способ приготовления:

Молодые кабачки хорошо моем и натираем на крупную терку. Подсаливаем и оставляем на несколько минут – чтобы пустили сок. Отживаем кабачки, сливаем жидкость. Добавляем мелко нарезанную зелень и яйца. Все перемешиваем. Просеиваем в миску к кабачкам сразу всю муку. Вымешиваем до однородного. Хорошо разогреваем сковороду. Наливаем немного растительного масла. Жарим кабачковые блины – с двух сторон до румяности. Из 4 кабачков среднего размера выходит – 5-6 блинов. Выкладываем их на тарелку, застеленную бумажными салфетками – чтобы впитался лишний жир. Даем им остыть, в это время готовим соус. В легкий майонез или сметану добавляем немного чеснока, хорошо перемешиваем. Помидоры моем и нарезаем кольцами. Каждый блинчик из кабачка щедро промазываем соусом. Через каждые несколько блинчиков (и обязательно последний) выкладываем слой помидоров. Кабачковый торт посыпаем зеленью. Отправляем его в холодильник на 60 минут.

Перед подачей или уже прямо на столе нарезаем торт на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную сельдь по-нормандски.