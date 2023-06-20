Исчезнет со стола мгновенно: рецепт невероятного кабачкового торта
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
У вас точно спросят рецепт
Мы рассказывали, как готовить хлебный закусочный торт. Еще одна вариация на эту тему – овощной торт из кабачков. Этот рецепт легко станет вашим любимым.
Он готовится практически несколько минут. Рецептом поделились на портале "Главред".
Ингредиенты:
- Кабачки – 4 шт среднего размера
- Яйца — 3 шт
- Мука – 5-7 столовых ложек
- Соль
- Укроп и петрушка – по вкусу
- Чеснок
- Майонез легкий или сметана
- Помидоры сладкие — 3 шт.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки хорошо моем и натираем на крупную терку. Подсаливаем и оставляем на несколько минут – чтобы пустили сок.
- Отживаем кабачки, сливаем жидкость. Добавляем мелко нарезанную зелень и яйца. Все перемешиваем.
- Просеиваем в миску к кабачкам сразу всю муку. Вымешиваем до однородного.
- Хорошо разогреваем сковороду. Наливаем немного растительного масла. Жарим кабачковые блины – с двух сторон до румяности.
- Из 4 кабачков среднего размера выходит – 5-6 блинов. Выкладываем их на тарелку, застеленную бумажными салфетками – чтобы впитался лишний жир.
- Даем им остыть, в это время готовим соус. В легкий майонез или сметану добавляем немного чеснока, хорошо перемешиваем.
- Помидоры моем и нарезаем кольцами. Каждый блинчик из кабачка щедро промазываем соусом. Через каждые несколько блинчиков (и обязательно последний) выкладываем слой помидоров.
- Кабачковый торт посыпаем зеленью. Отправляем его в холодильник на 60 минут.
Перед подачей или уже прямо на столе нарезаем торт на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную сельдь по-нормандски.