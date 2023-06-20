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Исчезнет со стола мгновенно: рецепт невероятного кабачкового торта

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такую необычную закуску съедят первой
Такую необычную закуску съедят первой. Фото ukr.media

У вас точно спросят рецепт

Мы рассказывали, как готовить хлебный закусочный торт. Еще одна вариация на эту тему – овощной торт из кабачков. Этот рецепт легко станет вашим любимым.

Он готовится практически несколько минут. Рецептом поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

  • Кабачки – 4 шт среднего размера
  • Яйца — 3 шт
  • Мука – 5-7 столовых ложек
  • Соль
  • Укроп и петрушка – по вкусу
  • Чеснок
  • Майонез легкий или сметана
  • Помидоры сладкие — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки хорошо моем и натираем на крупную терку. Подсаливаем и оставляем на несколько минут – чтобы пустили сок.
  2. Отживаем кабачки, сливаем жидкость. Добавляем мелко нарезанную зелень и яйца. Все перемешиваем.
  3. Просеиваем в миску к кабачкам сразу всю муку. Вымешиваем до однородного.
  4. Хорошо разогреваем сковороду. Наливаем немного растительного масла. Жарим кабачковые блины – с двух сторон до румяности.
  5. Из 4 кабачков среднего размера выходит – 5-6 блинов. Выкладываем их на тарелку, застеленную бумажными салфетками – чтобы впитался лишний жир.
  6. Даем им остыть, в это время готовим соус. В легкий майонез или сметану добавляем немного чеснока, хорошо перемешиваем.
  7. Помидоры моем и нарезаем кольцами. Каждый блинчик из кабачка щедро промазываем соусом. Через каждые несколько блинчиков (и обязательно последний) выкладываем слой помидоров.
  8. Кабачковый торт посыпаем зеленью. Отправляем его в холодильник на 60 минут.

Перед подачей или уже прямо на столе нарезаем торт на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную сельдь по-нормандски.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Торт #Закуска #Праздничный стол