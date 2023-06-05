Необычная закуска: удивите гостей бюджетным хлебным тортом
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Станет украшением праздничного стола
Когда говорят о торте, возникает мысль о чем-то многоярусном, с бисквитом и сладким кремом, вроде шоколадного десерта "Пища дьявола". Но есть и другие интересные интерпретации.
К примеру, хлебный торт с начинкой. Для него ничего не нужно выпекать, а на праздничном столе он привлечет к себе все взгляды. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- хлеб – 200 г;
- масло – 100 г;
- горчица – 1 ч. л.;
- отварная курица — 100 г;
- сыр – 100 г;
- ветчина — 100 г.
Способ приготовления:
- Хлеб нарезаем длинными ломтиками. Масло смешиваем с горчицей. Этой массой мажем хлеб.
- Наслаиваем ломтики с порезанной курицей, творогом. Должно быть не менее 6 слоев – чтобы "тортик" имел высоту.
- Сверху прижимаем закуску чем-нибудь тяжелым и ставим в холодильник на несколько часов. Перед подачей можно порезать на порционные куски. Можно проткнуть каждый кусочек зубочисткой – получатся оригинальные канапе.
Выходит такая интересная многослойная закуска с начинкой. Можно экспериментировать со слоями – например, вместо масляного крема добавить вкусную намазку, а вместо курицы – готовую рыбу.