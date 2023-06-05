Необычная закуска: удивите гостей бюджетным хлебным тортом

Станет украшением праздничного стола

Когда говорят о торте, возникает мысль о чем-то многоярусном, с бисквитом и сладким кремом, вроде шоколадного десерта "Пища дьявола". Но есть и другие интересные интерпретации.

К примеру, хлебный торт с начинкой. Для него ничего не нужно выпекать, а на праздничном столе он привлечет к себе все взгляды. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

хлеб – 200 г;

масло – 100 г;

горчица – 1 ч. л.;

отварная курица — 100 г;

сыр – 100 г;

ветчина — 100 г.

Способ приготовления:

Хлеб нарезаем длинными ломтиками. Масло смешиваем с горчицей. Этой массой мажем хлеб. Наслаиваем ломтики с порезанной курицей, творогом. Должно быть не менее 6 слоев – чтобы "тортик" имел высоту. Сверху прижимаем закуску чем-нибудь тяжелым и ставим в холодильник на несколько часов. Перед подачей можно порезать на порционные куски. Можно проткнуть каждый кусочек зубочисткой – получатся оригинальные канапе.

Выходит такая интересная многослойная закуска с начинкой. Можно экспериментировать со слоями – например, вместо масляного крема добавить вкусную намазку, а вместо курицы – готовую рыбу.