Фантастическое закусочное масло в итальянском стиле: готовится через минуту, мазать можно, на что угодно
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Очень оригинальная и универсальная закуска
Разнообразные рыбные намазки на бутерброды очень вкусные и сытные. Но следующий рецепт не содержит рыбы. Он готовится на основе обыкновенного сливочного масла.
Яркое масло с итальянскими нотками подойдет для чего угодно – бутербродов, канапе, брускет, тостов. Эта намазка не только вкусная, но и очень сытная. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- масло – 200 г;
- вяленые помидоры – 60 г;
- свежий базилик – несколько листочков;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль.
Способ приготовления:
- Мягкое масло комнатной температуры взбиваем миксером. Должна получиться эластичная и пышная масса.
- Моем и просушиваем базилик. Мелко крошим. На маленькие кусочки нарезаем вяленые помидоры. Пропускаем через пресс чеснок.
- Все добавляем к маслу. Солим, перчим, перемешиваем.
Выходит сытная и яркая намазка с итальянскими вкусами готова. Можно сразу смазать ломтик хлеба – чтобы попробовать. А остальное поставьте в холодильник — холодная она еще вкуснее. Попробуйте добавить его в картофельное пюре вместо обычного. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшее и пикантное чесночное масло.