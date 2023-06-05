Фантастическое закусочное масло в итальянском стиле: готовится через минуту, мазать можно, на что угодно

Очень оригинальная и универсальная закуска

Разнообразные рыбные намазки на бутерброды очень вкусные и сытные. Но следующий рецепт не содержит рыбы. Он готовится на основе обыкновенного сливочного масла.

Яркое масло с итальянскими нотками подойдет для чего угодно – бутербродов, канапе, брускет, тостов. Эта намазка не только вкусная, но и очень сытная. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

масло – 200 г;

вяленые помидоры – 60 г;

свежий базилик – несколько листочков;

чеснок – 1 зубчик;

соль.

Способ приготовления:

Мягкое масло комнатной температуры взбиваем миксером. Должна получиться эластичная и пышная масса. Моем и просушиваем базилик. Мелко крошим. На маленькие кусочки нарезаем вяленые помидоры. Пропускаем через пресс чеснок. Все добавляем к маслу. Солим, перчим, перемешиваем.

Выходит сытная и яркая намазка с итальянскими вкусами готова. Можно сразу смазать ломтик хлеба – чтобы попробовать. А остальное поставьте в холодильник — холодная она еще вкуснее. Попробуйте добавить его в картофельное пюре вместо обычного. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшее и пикантное чесночное масло.