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Фантастическое закусочное масло в итальянском стиле: готовится через минуту, мазать можно, на что угодно

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Невероятно просто готовится
Невероятно просто готовится. Фото paprikanta.com

Очень оригинальная и универсальная закуска

Разнообразные рыбные намазки на бутерброды очень вкусные и сытные. Но следующий рецепт не содержит рыбы. Он готовится на основе обыкновенного сливочного масла.

Яркое масло с итальянскими нотками подойдет для чего угодно – бутербродов, канапе, брускет, тостов. Эта намазка не только вкусная, но и очень сытная. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • масло – 200 г;
  • вяленые помидоры – 60 г;
  • свежий базилик – несколько листочков;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Мягкое масло комнатной температуры взбиваем миксером. Должна получиться эластичная и пышная масса.
  2. Моем и просушиваем базилик. Мелко крошим. На маленькие кусочки нарезаем вяленые помидоры. Пропускаем через пресс чеснок.
  3. Все добавляем к маслу. Солим, перчим, перемешиваем.

Выходит сытная и яркая намазка с итальянскими вкусами готова. Можно сразу смазать ломтик хлеба – чтобы попробовать. А остальное поставьте в холодильник — холодная она еще вкуснее. Попробуйте добавить его в картофельное пюре вместо обычного. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшее и пикантное чесночное масло.

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