Блюдо за считанные минуты: рецепт бюджетной намазки на праздничный стол
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Просто положите ее на хлеб – и закуска готова
Вкусные бутерброды – это любимая закуска. Их можно сделать много видов – и все равно будет вкусно. Если вы уже готовили интересную намазку с печеной рыбой, обратите внимание на этот рецепт со скумбрией холодного копчения.
Намазка готовится через несколько минут. Нужно только измельчить все в чаше блендера и намазать хлебом. Рецептом поделились на портале "Она". Такие бутерброды станут украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
- скумбрия х/к – 1 шт;
- сыр плавленый – 2 шт;
- перец – ½ ч.л.;
- сок лимона – 1 ст.л.;
- растительное масло – 30 мл;
- хрен столовый – 2 ч.л.;
- зеленый лук – пучок;
- батон или тарталетки.
Способ приготовления:
- Батон, а лучше багет, нарезаем на кусочки. Выкладываем на противень. Можно слегка смазать кусочки растительным маслом и присолить.
- Ставим противень в духовку, разогретую до 150°C. Время приготовления – буквально 5-7 минут.
- Рыбу отделяем от костей и кожи. Кладем в чашу блендера вместе с хреном и плавленым сыром. Добавляем молотый перец, сок лимона, а также немного растительного масла.
- Измельчаем все до однородного пюре. Добавляем мелко порезанный зеленый лук и перемешиваем. Можно добавить ее перед взбиванием, но тогда намазка будет зеленого цвета.
- Остается только смазать пасту на хлеб или разложить ее по тарталеткам. Лучше сделать это перед самой подачей на стол – так основание не успеет размокнуть.
Бутерброды получаются ароматными, с нежным сливочным вкусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный перекус из банки сардин.