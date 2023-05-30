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Блюдо за считанные минуты: рецепт бюджетной намазки на праздничный стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Из нее выйдет идеальная пикантная закуска
Из нее выйдет идеальная пикантная закуска. Фото prostoway

Просто положите ее на хлеб – и закуска готова

Вкусные бутерброды – это любимая закуска. Их можно сделать много видов – и все равно будет вкусно. Если вы уже готовили интересную намазку с печеной рыбой, обратите внимание на этот рецепт со скумбрией холодного копчения.

Намазка готовится через несколько минут. Нужно только измельчить все в чаше блендера и намазать хлебом. Рецептом поделились на портале "Она". Такие бутерброды станут украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • скумбрия х/к – 1 шт;
  • сыр плавленый – 2 шт;
  • перец – ½ ч.л.;
  • сок лимона – 1 ст.л.;
  • растительное масло – 30 мл;
  • хрен столовый – 2 ч.л.;
  • зеленый лук – пучок;
  • батон или тарталетки.

Способ приготовления:

  1. Батон, а лучше багет, нарезаем на кусочки. Выкладываем на противень. Можно слегка смазать кусочки растительным маслом и присолить.
  2. Ставим противень в духовку, разогретую до 150°C. Время приготовления – буквально 5-7 минут.
  3. Рыбу отделяем от костей и кожи. Кладем в чашу блендера вместе с хреном и плавленым сыром. Добавляем молотый перец, сок лимона, а также немного растительного масла.
  4. Измельчаем все до однородного пюре. Добавляем мелко порезанный зеленый лук и перемешиваем. Можно добавить ее перед взбиванием, но тогда намазка будет зеленого цвета.
  5. Остается только смазать пасту на хлеб или разложить ее по тарталеткам. Лучше сделать это перед самой подачей на стол – так основание не успеет размокнуть.

Бутерброды получаются ароматными, с нежным сливочным вкусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный перекус из банки сардин.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Скумбрия #Святковий стіл #намазка