Блюдо за считанные минуты: рецепт бюджетной намазки на праздничный стол

Просто положите ее на хлеб – и закуска готова

Вкусные бутерброды – это любимая закуска. Их можно сделать много видов – и все равно будет вкусно. Если вы уже готовили интересную намазку с печеной рыбой, обратите внимание на этот рецепт со скумбрией холодного копчения.

Намазка готовится через несколько минут. Нужно только измельчить все в чаше блендера и намазать хлебом. Рецептом поделились на портале "Она". Такие бутерброды станут украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

скумбрия х/к – 1 шт;

сыр плавленый – 2 шт;

перец – ½ ч.л.;

сок лимона – 1 ст.л.;

растительное масло – 30 мл;

хрен столовый – 2 ч.л.;

зеленый лук – пучок;

батон или тарталетки.

Способ приготовления:

Батон, а лучше багет, нарезаем на кусочки. Выкладываем на противень. Можно слегка смазать кусочки растительным маслом и присолить. Ставим противень в духовку, разогретую до 150°C. Время приготовления – буквально 5-7 минут. Рыбу отделяем от костей и кожи. Кладем в чашу блендера вместе с хреном и плавленым сыром. Добавляем молотый перец, сок лимона, а также немного растительного масла. Измельчаем все до однородного пюре. Добавляем мелко порезанный зеленый лук и перемешиваем. Можно добавить ее перед взбиванием, но тогда намазка будет зеленого цвета. Остается только смазать пасту на хлеб или разложить ее по тарталеткам. Лучше сделать это перед самой подачей на стол – так основание не успеет размокнуть.

Бутерброды получаются ароматными, с нежным сливочным вкусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный перекус из банки сардин.