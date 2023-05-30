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Страва за лічені хвилини: рецепт бюджетної намазки на святковий стіл

Автор
Марія Дума Марія Дума
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З неї вийде ідеальна пікантна закуска
З неї вийде ідеальна пікантна закуска. Фото prostoway

Просто покладіть її на хліб — і закуска готова

Смачні бутерброди — це улюблена закуска. Їх можна зробити багато видів — і все одно буде смачно. Якщо ви вже готували цікаву намазку з печеною рибою, зверніть увагу на цей рецепт зі скумбрією холодного копчення.

Намазка готується за кілька хвилин. Потрібно лише подрібнити все у чаші блендера та намастити на хліб. Рецептом поділились на порталі "Вона". Такі бутерброди стануть окрасою святкового столу.

Інгредієнти:

  • скумбрія х/к – 1 шт;
  • сир плавлений – 2 шт;
  • перець – ½ ч.л.;
  • сік лимона – 1 ст.л.;
  • рослинна олія – 30 мл;
  • хрін столовий – 2 ч.л.;
  • зелена цибуля – пучок;
  • батон або тарталетки.

Спосіб приготування:

  1. Батон, а краще багет, нарізаємо на шматочки. Викладаємо на деко. Можна злегка змастити шматочки олією і присолити.
  2. Ставимо деко в духовку, розігріту до 150°C. Час приготування — буквально 5-7 хвилин.
  3. Рибу відділяємо від кісток та шкіри. Кладемо в чашу блендера разом з хроном та плавленим сиром. Додаємо мелений перець, сік лимона, а також трохи олії.
  4. Подрібнюємо все до однорідного пюре. Додаємо дрібно порізану зелену цибулю і перемішуємо. Можна додати її перед збиванням, але тоді намазка буде зеленого кольору.
  5. Залишається лише намастити пасту на хліб або розкласти її по тарталетках. Краще зробити це перед самою подачею на стіл — так основа не встигне розмокнути.

Бутерброди виходять ароматними, з ніжним вершковим смаком. Також ми розповідали, як приготувати смачний перекус з банки сардин.

Теги:
#Рецепт #Риба #Скумбрія #Святковий стіл #намазка