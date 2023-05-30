Страва за лічені хвилини: рецепт бюджетної намазки на святковий стіл

Просто покладіть її на хліб — і закуска готова

Смачні бутерброди — це улюблена закуска. Їх можна зробити багато видів — і все одно буде смачно. Якщо ви вже готували цікаву намазку з печеною рибою, зверніть увагу на цей рецепт зі скумбрією холодного копчення.

Намазка готується за кілька хвилин. Потрібно лише подрібнити все у чаші блендера та намастити на хліб. Рецептом поділились на порталі "Вона". Такі бутерброди стануть окрасою святкового столу.

Інгредієнти:

скумбрія х/к – 1 шт;

сир плавлений – 2 шт;

перець – ½ ч.л.;

сік лимона – 1 ст.л.;

рослинна олія – 30 мл;

хрін столовий – 2 ч.л.;

зелена цибуля – пучок;

батон або тарталетки.

Спосіб приготування:

Батон, а краще багет, нарізаємо на шматочки. Викладаємо на деко. Можна злегка змастити шматочки олією і присолити. Ставимо деко в духовку, розігріту до 150°C. Час приготування — буквально 5-7 хвилин. Рибу відділяємо від кісток та шкіри. Кладемо в чашу блендера разом з хроном та плавленим сиром. Додаємо мелений перець, сік лимона, а також трохи олії. Подрібнюємо все до однорідного пюре. Додаємо дрібно порізану зелену цибулю і перемішуємо. Можна додати її перед збиванням, але тоді намазка буде зеленого кольору. Залишається лише намастити пасту на хліб або розкласти її по тарталетках. Краще зробити це перед самою подачею на стіл — так основа не встигне розмокнути.

Бутерброди виходять ароматними, з ніжним вершковим смаком. Також ми розповідали, як приготувати смачний перекус з банки сардин.