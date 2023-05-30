Страва за лічені хвилини: рецепт бюджетної намазки на святковий стіл
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Просто покладіть її на хліб — і закуска готова
Смачні бутерброди — це улюблена закуска. Їх можна зробити багато видів — і все одно буде смачно. Якщо ви вже готували цікаву намазку з печеною рибою, зверніть увагу на цей рецепт зі скумбрією холодного копчення.
Намазка готується за кілька хвилин. Потрібно лише подрібнити все у чаші блендера та намастити на хліб. Рецептом поділились на порталі "Вона". Такі бутерброди стануть окрасою святкового столу.
Інгредієнти:
- скумбрія х/к – 1 шт;
- сир плавлений – 2 шт;
- перець – ½ ч.л.;
- сік лимона – 1 ст.л.;
- рослинна олія – 30 мл;
- хрін столовий – 2 ч.л.;
- зелена цибуля – пучок;
- батон або тарталетки.
Спосіб приготування:
- Батон, а краще багет, нарізаємо на шматочки. Викладаємо на деко. Можна злегка змастити шматочки олією і присолити.
- Ставимо деко в духовку, розігріту до 150°C. Час приготування — буквально 5-7 хвилин.
- Рибу відділяємо від кісток та шкіри. Кладемо в чашу блендера разом з хроном та плавленим сиром. Додаємо мелений перець, сік лимона, а також трохи олії.
- Подрібнюємо все до однорідного пюре. Додаємо дрібно порізану зелену цибулю і перемішуємо. Можна додати її перед збиванням, але тоді намазка буде зеленого кольору.
- Залишається лише намастити пасту на хліб або розкласти її по тарталетках. Краще зробити це перед самою подачею на стіл — так основа не встигне розмокнути.
Бутерброди виходять ароматними, з ніжним вершковим смаком. Також ми розповідали, як приготувати смачний перекус з банки сардин.