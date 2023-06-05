Фантастичне закусочне масло в італійському стилі: готується за хвилину, мазати можна, на що завгодно

Дуже оригінальна та універсальна закуска

Різноманітні рибні намазки на бутерброди дуже смачні й ситні. Але наступний рецепт не містить риби. Він готується на основі звичайного вершкового масла.

Яскраве масло з італійськими нотками підійде для чого завгодно — бутербродів, канапе, брускет, тостів. Ця намазка не лише смачна, а й дуже ситна. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

масло — 200 г;

в’ялені помідори — 60 г;

свіжий базилік — кілька листочків;

часник — 1 зубчик;

сіль.

Спосіб приготування:

М’яке масло кімнатної температури збиваємо міксером. Повинна вийти еластична та пишна маса. Миємо та просушуємо базилік. Дрібно кришимо. На маленькі шматочки нарізаємо в’ялені помідори. Пропускаємо через прес базилік. Все додаємо до масла. Солимо, перчимо, перемішуємо.

Виходить ситна та яскрава намазка з італійськими смаками готова. Можна відразу намастити скибку хліба — щоб скуштувати. А решту поставте в холодильник — холодна вона ще смачніша. Спробуйте додати його в картопляне пюре замість звичайного. Також ми розповідали, як готувати дуже смачне та пікантне часникове масло.