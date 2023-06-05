Фантастичне закусочне масло в італійському стилі: готується за хвилину, мазати можна, на що завгодно
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Дуже оригінальна та універсальна закуска
Різноманітні рибні намазки на бутерброди дуже смачні й ситні. Але наступний рецепт не містить риби. Він готується на основі звичайного вершкового масла.
Яскраве масло з італійськими нотками підійде для чого завгодно — бутербродів, канапе, брускет, тостів. Ця намазка не лише смачна, а й дуже ситна. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- масло — 200 г;
- в’ялені помідори — 60 г;
- свіжий базилік — кілька листочків;
- часник — 1 зубчик;
- сіль.
Спосіб приготування:
- М’яке масло кімнатної температури збиваємо міксером. Повинна вийти еластична та пишна маса.
- Миємо та просушуємо базилік. Дрібно кришимо. На маленькі шматочки нарізаємо в’ялені помідори. Пропускаємо через прес базилік.
- Все додаємо до масла. Солимо, перчимо, перемішуємо.
Виходить ситна та яскрава намазка з італійськими смаками готова. Можна відразу намастити скибку хліба — щоб скуштувати. А решту поставте в холодильник — холодна вона ще смачніша. Спробуйте додати його в картопляне пюре замість звичайного. Також ми розповідали, як готувати дуже смачне та пікантне часникове масло.