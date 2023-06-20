Зникне зі столу вмить: рецепт неймовірного кабачкового торта

У вас точно спитають рецепт

Ми розповідали, як готувати хлібний закусочний торт. Ще одна варіація на цю тему — овочевий торт із кабачків. Цей рецепт легко стане вашим улюбленим.

Він готується буквально кілька хвилин. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

Кабачки — 4 шт середнього розміру

Яйця — 3 шт

Борошно — 5-7 столових ложок

Сіль

Кріп і петрушка — до смаку

Часник

Майонез легкий або сметана

Помідори солодкі — 3 шт

Спосіб приготування:

Молоді кабачки добре миємо та натираємо на крупну тертку. Підсолюємо і залишаємо на кілька хвилин — щоб пустили сік. Відживаємо кабачки, зливаємо рідину. Додаємо дрібно порізану зелень та яйця. Все перемішуємо. Просіюємо в миску до кабачків відразу все борошно. Вимішуємо до однорідного. Добре розігріваємо сковороду. Наливаємо трохи олії. Смажимо кабачкові млинці — з двох сторін до рум’яності. З 4 кабачків середнього розміру виходить — 5-6 млинців. Викладаємо їх на тарілку, застелену паперовими серветками — щоб всотався зайвий жир. Даємо їм охолонути, в цей час готуємо соус. У легкий майонез або сметану додаємо трохи часнику, добре перемішуємо. Помідори миємо та нарізаємо кільцями. Кожен млинець з кабачка щедро промазуємо соусом. Через кожні кілька млинців (і обов’язково останній) викладаємо шар помідорів. Кабачковий торт посипаємо зеленню. Відправляємо його в холодильник на 60 хвилин.

Перед подачею або вже безпосередньо на столі нарізаємо торт на порційні шматочки. Також ми розповідали, як приготувати смачний оселедець по-нормандськи.