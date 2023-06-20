Зникне зі столу вмить: рецепт неймовірного кабачкового торта
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У вас точно спитають рецепт
Ми розповідали, як готувати хлібний закусочний торт. Ще одна варіація на цю тему — овочевий торт із кабачків. Цей рецепт легко стане вашим улюбленим.
Він готується буквально кілька хвилин. Рецептом поділились на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- Кабачки — 4 шт середнього розміру
- Яйця — 3 шт
- Борошно — 5-7 столових ложок
- Сіль
- Кріп і петрушка — до смаку
- Часник
- Майонез легкий або сметана
- Помідори солодкі — 3 шт
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки добре миємо та натираємо на крупну тертку. Підсолюємо і залишаємо на кілька хвилин — щоб пустили сік.
- Відживаємо кабачки, зливаємо рідину. Додаємо дрібно порізану зелень та яйця. Все перемішуємо.
- Просіюємо в миску до кабачків відразу все борошно. Вимішуємо до однорідного.
- Добре розігріваємо сковороду. Наливаємо трохи олії. Смажимо кабачкові млинці — з двох сторін до рум’яності.
- З 4 кабачків середнього розміру виходить — 5-6 млинців. Викладаємо їх на тарілку, застелену паперовими серветками — щоб всотався зайвий жир.
- Даємо їм охолонути, в цей час готуємо соус. У легкий майонез або сметану додаємо трохи часнику, добре перемішуємо.
- Помідори миємо та нарізаємо кільцями. Кожен млинець з кабачка щедро промазуємо соусом. Через кожні кілька млинців (і обов’язково останній) викладаємо шар помідорів.
- Кабачковий торт посипаємо зеленню. Відправляємо його в холодильник на 60 хвилин.
Перед подачею або вже безпосередньо на столі нарізаємо торт на порційні шматочки. Також ми розповідали, як приготувати смачний оселедець по-нормандськи.