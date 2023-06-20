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Зникне зі столу вмить: рецепт неймовірного кабачкового торта

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Таку незвичну закуску з’їдять першою
Таку незвичну закуску з’їдять першою. Фото ukr.media

У вас точно спитають рецепт

Ми розповідали, як готувати хлібний закусочний торт. Ще одна варіація на цю тему — овочевий торт із кабачків. Цей рецепт легко стане вашим улюбленим.

Він готується буквально кілька хвилин. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

  • Кабачки — 4 шт середнього розміру
  • Яйця — 3 шт
  • Борошно — 5-7 столових ложок
  • Сіль
  • Кріп і петрушка — до смаку
  • Часник
  • Майонез легкий або сметана
  • Помідори солодкі — 3 шт

Спосіб приготування:

  1. Молоді кабачки добре миємо та натираємо на крупну тертку. Підсолюємо і залишаємо на кілька хвилин — щоб пустили сік.
  2. Відживаємо кабачки, зливаємо рідину. Додаємо дрібно порізану зелень та яйця. Все перемішуємо.
  3. Просіюємо в миску до кабачків відразу все борошно. Вимішуємо до однорідного.
  4. Добре розігріваємо сковороду. Наливаємо трохи олії. Смажимо кабачкові млинці — з двох сторін до рум’яності.
  5. З 4 кабачків середнього розміру виходить — 5-6 млинців. Викладаємо їх на тарілку, застелену паперовими серветками — щоб всотався зайвий жир.
  6. Даємо їм охолонути, в цей час готуємо соус. У легкий майонез або сметану додаємо трохи часнику, добре перемішуємо.
  7. Помідори миємо та нарізаємо кільцями. Кожен млинець з кабачка щедро промазуємо соусом. Через кожні кілька млинців (і обов’язково останній) викладаємо шар помідорів.
  8. Кабачковий торт посипаємо зеленню. Відправляємо його в холодильник на 60 хвилин.

Перед подачею або вже безпосередньо на столі нарізаємо торт на порційні шматочки. Також ми розповідали, як приготувати смачний оселедець по-нормандськи.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Торт #Закуска #Святковий стіл