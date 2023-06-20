Завтрак через пять минут: рецепт удивительных двусторонних бутербродов
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Так можно положить вдвое больше начинки
Мы рассказывали, как готовить вкусную и сытную намазку из печени трески. Теперь делимся интересным способом приготовления бутербродов. Так начинку можно положить не только на одну, но и на другую сторону хлебушка.
Горячие бутерброды на сковороде с сыром и колбасой отлично подойдут для перекуса или сытного завтрака. Как их приготовить, рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- Батон
- Сыр 150 г
- Колбаса 150 г
- Лук зеленый
- Яйца 5-6 шт. + щепотка соли.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Батон нарезаем кусочками толщиной примерно 1,5 см. К яйцам добавляем щепотку соли и зеленый лук.
- Колбасу мелко нарезаем, творог натираем на терку. Тоже прибавляем.
- На каждый кусочек хлеба кладем начинку. В это время сильно разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Выкладываем бутерброды начинкой вниз на разогретую сковороду. Когда она схватится, кладем начинку на другую сторону хлеба и переворачиваем. Жарим до румяности с двух сторон.
Такие бутерброды получаются очень вкусными. Также мы рассказывали, как готовить ленивые хачапури.