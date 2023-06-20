Завтрак через пять минут: рецепт удивительных двусторонних бутербродов

Так можно положить вдвое больше начинки

Мы рассказывали, как готовить вкусную и сытную намазку из печени трески. Теперь делимся интересным способом приготовления бутербродов. Так начинку можно положить не только на одну, но и на другую сторону хлебушка.

Горячие бутерброды на сковороде с сыром и колбасой отлично подойдут для перекуса или сытного завтрака. Как их приготовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

Батон

Сыр 150 г

Колбаса 150 г

Лук зеленый

Яйца 5-6 шт. + щепотка соли.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Батон нарезаем кусочками толщиной примерно 1,5 см. К яйцам добавляем щепотку соли и зеленый лук. Колбасу мелко нарезаем, творог натираем на терку. Тоже прибавляем. На каждый кусочек хлеба кладем начинку. В это время сильно разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладываем бутерброды начинкой вниз на разогретую сковороду. Когда она схватится, кладем начинку на другую сторону хлеба и переворачиваем. Жарим до румяности с двух сторон.

Такие бутерброды получаются очень вкусными. Также мы рассказывали, как готовить ленивые хачапури.