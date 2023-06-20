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Завтрак через пять минут: рецепт удивительных двусторонних бутербродов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти двусторонние бутерброды очень необычные и вкусные
Эти двусторонние бутерброды очень необычные и вкусные. Фото ukr.media

Так можно положить вдвое больше начинки

Мы рассказывали, как готовить вкусную и сытную намазку из печени трески. Теперь делимся интересным способом приготовления бутербродов. Так начинку можно положить не только на одну, но и на другую сторону хлебушка.

Горячие бутерброды на сковороде с сыром и колбасой отлично подойдут для перекуса или сытного завтрака. Как их приготовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Батон
  • Сыр 150 г
  • Колбаса 150 г
  • Лук зеленый
  • Яйца 5-6 шт. + щепотка соли.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Батон нарезаем кусочками толщиной примерно 1,5 см. К яйцам добавляем щепотку соли и зеленый лук.
  2. Колбасу мелко нарезаем, творог натираем на терку. Тоже прибавляем.
  3. На каждый кусочек хлеба кладем начинку. В это время сильно разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  4. Выкладываем бутерброды начинкой вниз на разогретую сковороду. Когда она схватится, кладем начинку на другую сторону хлеба и переворачиваем. Жарим до румяности с двух сторон.

Такие бутерброды получаются очень вкусными. Также мы рассказывали, как готовить ленивые хачапури.

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#Рецепт #Бутерброды #Сниданок