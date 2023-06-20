Сніданок за п’ять хвилин: рецепт дивовижних двосторонніх бутербродів

Так можна покласти вдвічі більше начинки

Ми розповідали, як готувати смачну та ситну намазку з печінки тріски. Тепер ділимось цікавим способом приготування бутербродів. Так начинку можна покласти не лише на один, а й на другий бік хлібчика.

Гарячі бутерброди на сковороді з сиром та ковбасою чудово підійдуть для перекусу або ситного сніданку. Як їх приготувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

Батон

Сир 150 г

Ковбаса 150 г

Цибуля зелена

Яйця 5-6 шт. + щіпка солі.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Батон нарізаємо шматочками товщиною приблизно 1,5 см. До яєць додаємо дрібку солі та зелену цибулю. Ковбасу дрібно нарізаємо, сир натираємо на тертку. Теж додаємо. На кожен шматочок хліба кладемо начинку. В цей час сильно розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії. Викладаємо бутерброди начинкою вниз на розігріту сковороду. Коли вона схопиться, кладемо начинку на інший бік хліба і перевертаємо. Смажимо до рум’яності з двох сторін.

Такі бутерброди виходять страшенно смачними. Також ми розповідали, як готувати ліниві хачапурі.