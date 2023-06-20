Сніданок за п’ять хвилин: рецепт дивовижних двосторонніх бутербродів
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Так можна покласти вдвічі більше начинки
Ми розповідали, як готувати смачну та ситну намазку з печінки тріски. Тепер ділимось цікавим способом приготування бутербродів. Так начинку можна покласти не лише на один, а й на другий бік хлібчика.
Гарячі бутерброди на сковороді з сиром та ковбасою чудово підійдуть для перекусу або ситного сніданку. Як їх приготувати, розповіли на ProstoWay.
Інгредієнти:
- Батон
- Сир 150 г
- Ковбаса 150 г
- Цибуля зелена
- Яйця 5-6 шт. + щіпка солі.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Батон нарізаємо шматочками товщиною приблизно 1,5 см. До яєць додаємо дрібку солі та зелену цибулю.
- Ковбасу дрібно нарізаємо, сир натираємо на тертку. Теж додаємо.
- На кожен шматочок хліба кладемо начинку. В цей час сильно розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії.
- Викладаємо бутерброди начинкою вниз на розігріту сковороду. Коли вона схопиться, кладемо начинку на інший бік хліба і перевертаємо. Смажимо до рум’яності з двох сторін.
Такі бутерброди виходять страшенно смачними. Також ми розповідали, як готувати ліниві хачапурі.