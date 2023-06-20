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Сніданок за п’ять хвилин: рецепт дивовижних двосторонніх бутербродів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці двосторонні бутерброди дуже незвичні та смачні
Ці двосторонні бутерброди дуже незвичні та смачні. Фото ukr.media

Так можна покласти вдвічі більше начинки

Ми розповідали, як готувати смачну та ситну намазку з печінки тріски. Тепер ділимось цікавим способом приготування бутербродів. Так начинку можна покласти не лише на один, а й на другий бік хлібчика.

Гарячі бутерброди на сковороді з сиром та ковбасою чудово підійдуть для перекусу або ситного сніданку. Як їх приготувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • Батон
  • Сир 150 г
  • Ковбаса 150 г
  • Цибуля зелена
  • Яйця 5-6 шт. + щіпка солі.
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Батон нарізаємо шматочками товщиною приблизно 1,5 см. До яєць додаємо дрібку солі та зелену цибулю.
  2. Ковбасу дрібно нарізаємо, сир натираємо на тертку. Теж додаємо.
  3. На кожен шматочок хліба кладемо начинку. В цей час сильно розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії.
  4. Викладаємо бутерброди начинкою вниз на розігріту сковороду. Коли вона схопиться, кладемо начинку на інший бік хліба і перевертаємо. Смажимо до рум’яності з двох сторін.

Такі бутерброди виходять страшенно смачними. Також ми розповідали, як готувати ліниві хачапурі.

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#Рецепт #Бутерброди #Сніданок