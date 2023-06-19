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Найсмачніша рибна намазка: дивовижний перекус за п’ять хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Найсмачніша рибна намазка
Найсмачніша рибна намазка. Фото https://presa.com.ua/

Готується просто, з’їдається швидко

Ми розповідали, як готувати смачні капустяні оладки до святкового столу. Ще один безпрограшний варіант — смачні намазки на бутерброди. Їх є велика кількість — рецепт можна змінювати хоч щодня. Ділимося безпрограшним.

Ця рибна паста з печінки тріски врятує, якщо потрібен терміновий перекус, і окрасою святкового столу теж стане без проблем. Вона дуже просто і швидко готується.

Інгредієнти:

  • печінка тріски – 1 баночка
  • часник – 2-3 зубчики
  • плавлений сир – 1 шт.
  • яйця – 2 шт.
  • майонез – 1 ст. л.
  • зелена цибуля – пучок
  • батон

Спосіб приготування:

  1. Яйця, заздалегідь круто відварені, чистимо. Відкриваємо банку з печінкою тріски.
  2. Печінку перекладаємо у миску та розминаємо виделкою. Яйця та плавлений сир натираємо на дрібну тертку.
  3. Через прес пропускаємо часник. Дрібно шаткуємо зелену цибулю.
  4. Всі продукти складаємо в миску, додаємо майонез та перемішуємо. На цьому етапі варто скуштувати намазку — можливо, ви захочете додати трішки солі та перцю.
  5. Хліб ріжемо на скибочки. Якщо є час, можна обсмажити їх на сухій сковороді — буде ще смачніше.
  6. Мастимо хліб намазкою. Подаємо одразу.

Можна заготувати намазку наперед, а вже перед самою подачею намастити нею батон — такий спосіб буде дуже помічним у підготовці до застілля. Також ми розповідали, як готувати давню українську страву — соковиті мазурики.

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Святковий стіл #намазка