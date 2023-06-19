Найсмачніша рибна намазка: дивовижний перекус за п’ять хвилин
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Готується просто, з’їдається швидко
Ми розповідали, як готувати смачні капустяні оладки до святкового столу. Ще один безпрограшний варіант — смачні намазки на бутерброди. Їх є велика кількість — рецепт можна змінювати хоч щодня. Ділимося безпрограшним.
Ця рибна паста з печінки тріски врятує, якщо потрібен терміновий перекус, і окрасою святкового столу теж стане без проблем. Вона дуже просто і швидко готується.
Інгредієнти:
- печінка тріски – 1 баночка
- часник – 2-3 зубчики
- плавлений сир – 1 шт.
- яйця – 2 шт.
- майонез – 1 ст. л.
- зелена цибуля – пучок
- батон
Спосіб приготування:
- Яйця, заздалегідь круто відварені, чистимо. Відкриваємо банку з печінкою тріски.
- Печінку перекладаємо у миску та розминаємо виделкою. Яйця та плавлений сир натираємо на дрібну тертку.
- Через прес пропускаємо часник. Дрібно шаткуємо зелену цибулю.
- Всі продукти складаємо в миску, додаємо майонез та перемішуємо. На цьому етапі варто скуштувати намазку — можливо, ви захочете додати трішки солі та перцю.
- Хліб ріжемо на скибочки. Якщо є час, можна обсмажити їх на сухій сковороді — буде ще смачніше.
- Мастимо хліб намазкою. Подаємо одразу.
Можна заготувати намазку наперед, а вже перед самою подачею намастити нею батон — такий спосіб буде дуже помічним у підготовці до застілля. Також ми розповідали, як готувати давню українську страву — соковиті мазурики.