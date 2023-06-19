Найсмачніша рибна намазка: дивовижний перекус за п’ять хвилин

Готується просто, з’їдається швидко

Ми розповідали, як готувати смачні капустяні оладки до святкового столу. Ще один безпрограшний варіант — смачні намазки на бутерброди. Їх є велика кількість — рецепт можна змінювати хоч щодня. Ділимося безпрограшним.

Ця рибна паста з печінки тріски врятує, якщо потрібен терміновий перекус, і окрасою святкового столу теж стане без проблем. Вона дуже просто і швидко готується.

Інгредієнти:

печінка тріски – 1 баночка

часник – 2-3 зубчики

плавлений сир – 1 шт.

яйця – 2 шт.

майонез – 1 ст. л.

зелена цибуля – пучок

батон

Спосіб приготування:

Яйця, заздалегідь круто відварені, чистимо. Відкриваємо банку з печінкою тріски. Печінку перекладаємо у миску та розминаємо виделкою. Яйця та плавлений сир натираємо на дрібну тертку. Через прес пропускаємо часник. Дрібно шаткуємо зелену цибулю. Всі продукти складаємо в миску, додаємо майонез та перемішуємо. На цьому етапі варто скуштувати намазку — можливо, ви захочете додати трішки солі та перцю. Хліб ріжемо на скибочки. Якщо є час, можна обсмажити їх на сухій сковороді — буде ще смачніше. Мастимо хліб намазкою. Подаємо одразу.

Можна заготувати намазку наперед, а вже перед самою подачею намастити нею батон — такий спосіб буде дуже помічним у підготовці до застілля. Також ми розповідали, як готувати давню українську страву — соковиті мазурики.