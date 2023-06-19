Якщо вдома немає яєць: поради досвідчених кулінарів, чим їх замінити у випічці

Цілі три інгредієнти здатні замінити яйця

Курячі яйця часто використовують при приготуванні домашньої випічки. У рецептах саме вони відповідають за однорідну текстуру, приємну пухкість тесту та гарний відтінок страви.

Однак слід пам’ятати, що яйця можуть зробити випічку жорсткішим. Також десертами з використанням продукту не можна поласувати постом. Випікання з яйцями не можуть вживати і шанувальники рослинного харчування. Але досвідчені кулінари придумали купу хитрощів, як приготувати ідеальну випічку і без цього продукту. Разом з Рixelinform розповімо, як можна випікати смачні десерти без яєць.

Чим можна замінити яйця у випічці

Дуже простий спосіб приготувати якісну та корисну випічку – насіння чиа. Деякі посилають ложку насіння в кавомолку, доводять до порошку, змішують з водою і відправляють у тісто. Інші просто заливають насіння водою у співвідношенні 1 до 2,5 і чекають на п’ять хвилин.

Схожий ефект має насіння льону. Але їхній смак у готовій випічці може відчуватися.

Соєвий лецитин – цікавий продукт, який можна придбати у спеціалізованих магазинах, проте він дуже простий у використанні. Щоб замінити їм яйця, необхідно розвести ложку лецитину у такій кількості води. Одна ложка замінює одне куряче яйце.

Для заміни яєць заведено використовувати банани, що сильно перезріли. Їх легко подрібнюють до стану пюре за допомогою звичайної виделки. Кількість компонента визначається за консистенцією тесту.

До речі, без яєць можна приготувати суперпростий торт із полуницею. Цю знайому з дитинства випічку можна готувати простіше.