От такой ароматной закуски слюнки потекут: все будут спрашивать рецепт масла с запеченным чесноком
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Закуска покорит ваше сердце!
Использовать обычное сливочное масло для бутерброда – слишком просто. Вкуснее его дополнить овощами: чесноком, помидорами и луком, а также ароматными специями и травами. Такое масло получится лучше любой намазки.
Нежное сливочное масло с ароматным чесноком на хрустящих гренках будет по вкусу даже самым строгим ценителям домашней еды. Попробуйте хотя бы раз позавтракать таким бутербродом с таким чесночным маслом по рецепту Рrostoway – и вы будете начинать так каждый день.
Как приготовить масло с запеченным чесноком
Ингредиенты:
- чеснок – 20 зубков;
- масло;
- масло – 100 г;
- петрушка;
- морская соль.
Способ приготовления:
- Извлеките масло из холодильника для того, чтобы оно было комнатной температуры.
- Чеснок очистите от шелухи и переложите в форму. Полейте растительным маслом и отправьте в духовку запекаться при температуре 200 градусов 15-20 минут.
- Вытащите чеснок, положите его в блендер. Добавьте зелень петрушки, морскую соль, масло, смешайте.
- Намазка готова. Ее можно пробовать сразу, а можно переложить в стеклянную посуду для хранения масла.
Такая намазка будет с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!