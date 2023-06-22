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От такой ароматной закуски слюнки потекут: все будут спрашивать рецепт масла с запеченным чесноком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Масло с запеченным чесноком - отличный вариант для завтрака и перекуса
Масло с запеченным чесноком - отличный вариант для завтрака и перекуса. Фото prostoway

Закуска покорит ваше сердце!

Использовать обычное сливочное масло для бутерброда – слишком просто. Вкуснее его дополнить овощами: чесноком, помидорами и луком, а также ароматными специями и травами. Такое масло получится лучше любой намазки.

Нежное сливочное масло с ароматным чесноком на хрустящих гренках будет по вкусу даже самым строгим ценителям домашней еды. Попробуйте хотя бы раз позавтракать таким бутербродом с таким чесночным маслом по рецепту Рrostoway – и вы будете начинать так каждый день.

Как приготовить масло с запеченным чесноком

Ингредиенты:

  • чеснок – 20 зубков;
  • масло;
  • масло – 100 г;
  • петрушка;
  • морская соль.

Способ приготовления:

  1. Извлеките масло из холодильника для того, чтобы оно было комнатной температуры.
  2. Чеснок очистите от шелухи и переложите в форму. Полейте растительным маслом и отправьте в духовку запекаться при температуре 200 градусов 15-20 минут.
  3. Вытащите чеснок, положите его в блендер. Добавьте зелень петрушки, морскую соль, масло, смешайте.
  4. Намазка готова. Ее можно пробовать сразу, а можно переложить в стеклянную посуду для хранения масла.

Такая намазка будет с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!

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