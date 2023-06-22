От такой ароматной закуски слюнки потекут: все будут спрашивать рецепт масла с запеченным чесноком

Закуска покорит ваше сердце!

Использовать обычное сливочное масло для бутерброда – слишком просто. Вкуснее его дополнить овощами: чесноком, помидорами и луком, а также ароматными специями и травами. Такое масло получится лучше любой намазки.

Нежное сливочное масло с ароматным чесноком на хрустящих гренках будет по вкусу даже самым строгим ценителям домашней еды. Попробуйте хотя бы раз позавтракать таким бутербродом с таким чесночным маслом по рецепту Рrostoway – и вы будете начинать так каждый день.

Как приготовить масло с запеченным чесноком

Ингредиенты:

чеснок – 20 зубков;

масло;

масло – 100 г;

петрушка;

морская соль.

Способ приготовления:

Извлеките масло из холодильника для того, чтобы оно было комнатной температуры. Чеснок очистите от шелухи и переложите в форму. Полейте растительным маслом и отправьте в духовку запекаться при температуре 200 градусов 15-20 минут. Вытащите чеснок, положите его в блендер. Добавьте зелень петрушки, морскую соль, масло, смешайте. Намазка готова. Ее можно пробовать сразу, а можно переложить в стеклянную посуду для хранения масла.

Такая намазка будет с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!