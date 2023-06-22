Від такої ароматної закуски слинки потечуть: усі питатимуть рецепт олії із запеченим часником
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Закуска підкорить ваше серце!
Використовувати звичайне вершкове масло для бутерброду – дуже просто. Смачніше його доповнити овочами: часником, помідорами та цибулею, а також ароматними спеціями та травами. Така олія вийде краще за будь-яку намазку.
Ніжне вершкове масло з ароматним часником на хрустких грінках буде до смаку навіть найсуворішим цінителям домашньої їжі. Спробуйте хоча б раз поснідати таким бутербродом з такою олією по рецепту Рrostoway — і ви починатимете так щодня.
Як приготувати олію з запеченим часником
Інгредієнти:
- часник – 20 зубків;
- масло;
- олія – 100 г;
- петрушка;
- морська сіль.
Спосіб приготування:
- Вийміть масло з холодильника для того, щоб воно було кімнатної температури.
- Часник очистіть від лушпиння і перекладіть у форму. Полийте олією і відправте в духовку запікатися при температурі 200 градусів 15-20 хвилин.
- Витягніть часник, покладіть його в блендер. Додайте зелень петрушки, морську сіль, олію, змішайте.
- Намазка готова. Її можна пробувати відразу, а можна перекласти у скляний посуд для зберігання олії.
Така намазка буде з грінками із білого хліба. Смачного!