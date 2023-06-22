Від такої ароматної закуски слинки потечуть: усі питатимуть рецепт олії із запеченим часником

Закуска підкорить ваше серце!

Використовувати звичайне вершкове масло для бутерброду – дуже просто. Смачніше його доповнити овочами: часником, помідорами та цибулею, а також ароматними спеціями та травами. Така олія вийде краще за будь-яку намазку.

Ніжне вершкове масло з ароматним часником на хрустких грінках буде до смаку навіть найсуворішим цінителям домашньої їжі. Спробуйте хоча б раз поснідати таким бутербродом з такою олією по рецепту Рrostoway — і ви починатимете так щодня.

Як приготувати олію з запеченим часником

Інгредієнти:

часник – 20 зубків;

масло;

олія – 100 г;

петрушка;

морська сіль.

Спосіб приготування:

Вийміть масло з холодильника для того, щоб воно було кімнатної температури. Часник очистіть від лушпиння і перекладіть у форму. Полийте олією і відправте в духовку запікатися при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. Витягніть часник, покладіть його в блендер. Додайте зелень петрушки, морську сіль, олію, змішайте. Намазка готова. Її можна пробувати відразу, а можна перекласти у скляний посуд для зберігання олії.

Така намазка буде з грінками із білого хліба. Смачного!