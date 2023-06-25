Вкуснее даже голубцов: рецепт сочных кабачковых рулетиков с секретной начинкой

Желание поскорее попробовать закуску будет даже во время ее приготовления

Кабачки у нас очень популярны. Этот овощ варят, жарят на сковороде и гриле, запекают, тушат, фаршируют, солят и маринуют и даже употребляют сырым. Его подают отдельно и включают в состав других блюд. Из кабачков готовят супы, пюре, салаты, рагу, рататуй, икру, оладьи, начинку для пирогов, тесто для выпечки, варенье.

Сегодня мы предлагаем необычное блюдо из кабачков по рецепту Gurman. Кабачковые конвертики с творожной начинкой – это простые вкусы, которые идеально сочетаются друг с другом и образуют действительно замечательное блюдо.

Как приготовить кабачковые конвертики с сырной начинкой

Ингредиенты:

2 кабачка;

200 г твердого сыра;

50 г майонеза;

2-3 зубца чеснока;

зеленая кинза;

специи;

50 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Нечищенные кабачки моем, нарезаем полосками не больше сантиметра и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Сыр натираем, зелень моем, мелко нарезаем. Смешиваем, добавляем специи, выжатый или натертый чеснок и майонез. Выкладываем две овощные полоски крестом, внутрь кладем начинку, заворачиваем, образуя конвертик, и закрепляем шпажкой. Подобные действия повторяем с другими полосками. Перед подачей разогреваем конвертики в микроволновке, чтобы творог у них расплавился.

Если любите кабачки, приготовьте из них хрустящие кабачковые палочки. Только осторожно — их хруст услышат соседи и придут попробовать!