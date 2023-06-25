Смачніше навіть голубців: рецепт соковитих кабачкових рулетиків із секретною начинкою

Бажання якнайшвидше спробувати закуску буде навіть під час її приготування.

Кабачки у нас дуже популярні. Цей овоч варять, смажать на сковороді та грилі, запікають, тушкують, фарширують, солять і маринують і навіть вживають сирим. Його подають окремо та включають до складу інших страв. З кабачків готують супи, пюре, салати, рагу, рататуй, ікру, оладки, начинку для пирогів, тісто для випічки, варення.

Сьогодні ми пропонуємо незвичайну страву з кабачків за рецептом Gurman. Кабачкові конвертики з сирною начинкою — це прості смаки, які ідеально поєднуються один з одним і утворюють справді чудову страву.

Як приготувати кабачкові конвертики з сирною начинкою

Інгредієнти:

2 кабачки;

200 г твердого сиру;

50 г майонезу;

2-3 зубці часнику;

зелена кінза;

спеції;

50 мл олії.

Спосіб приготування:

Нечищені кабачки миємо, нарізаємо смужками не більше сантиметра і обсмажуємо на невеликій кількості олії. Сир натираємо, зелень миємо, дрібно нарізаємо. Змішуємо, додаємо спеції, вичавлений або натертий часник і майонез. Викладаємо дві овочеві смужки хрестом, усередину кладемо начинку, загортаємо, утворюючи конвертик, і закріплюємо шпажкою. Подібні дії повторюємо з іншими смужками. Перед подачею розігріваємо конвертики в мікрохвильовій печі, щоб сир у них розплавився.

Якщо любите кабачки, приготуйте їх хрусткі кабачкові палички. Тільки обережно — їхнє хрускіт почують сусіди та прийдуть спробувати!