Смачніше навіть голубців: рецепт соковитих кабачкових рулетиків із секретною начинкою
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Бажання якнайшвидше спробувати закуску буде навіть під час її приготування.
Кабачки у нас дуже популярні. Цей овоч варять, смажать на сковороді та грилі, запікають, тушкують, фарширують, солять і маринують і навіть вживають сирим. Його подають окремо та включають до складу інших страв. З кабачків готують супи, пюре, салати, рагу, рататуй, ікру, оладки, начинку для пирогів, тісто для випічки, варення.
Сьогодні ми пропонуємо незвичайну страву з кабачків за рецептом Gurman. Кабачкові конвертики з сирною начинкою — це прості смаки, які ідеально поєднуються один з одним і утворюють справді чудову страву.
Як приготувати кабачкові конвертики з сирною начинкою
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 200 г твердого сиру;
- 50 г майонезу;
- 2-3 зубці часнику;
- зелена кінза;
- спеції;
- 50 мл олії.
Спосіб приготування:
- Нечищені кабачки миємо, нарізаємо смужками не більше сантиметра і обсмажуємо на невеликій кількості олії.
- Сир натираємо, зелень миємо, дрібно нарізаємо. Змішуємо, додаємо спеції, вичавлений або натертий часник і майонез.
- Викладаємо дві овочеві смужки хрестом, усередину кладемо начинку, загортаємо, утворюючи конвертик, і закріплюємо шпажкою. Подібні дії повторюємо з іншими смужками.
- Перед подачею розігріваємо конвертики в мікрохвильовій печі, щоб сир у них розплавився.
Якщо любите кабачки, приготуйте їх хрусткі кабачкові палички. Тільки обережно — їхнє хрускіт почують сусіди та прийдуть спробувати!