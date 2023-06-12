Смажити не обов’язково: від сирих кабачків за цим рецептом ви не відірветесь

Ідеальний гарнір для будь-яких м’ясних та рибних страв

Всі ми любимо готувати страви з кабачка, адже його можна обсмажувати, гасити, фарширувати, маринувати і навіть робити варення та компот. Саме тому страви з кабачків користуються величезною популярністю, адже щоразу можна приготувати щось новеньке.

Крім того, кабачок є дуже корисним для нашого організму. Він містить вітаміни, мікроелементи та величезну кількість клітковини, внаслідок чого покращується робота ШКТ. Саме тому пропонуємо вам незвичайний рецепт із кабачком.

Ви будете здивовані, але взагалі існує дуже багато рецептів салатів із сирим кабачком. Такі страви нічим не поступаються решті смакот з кабачка. Крім того, з кабачка можна приготувати фантастичну локшину, яку не потрібно варити чи смажити. Разом із "Главредом" ділимося з вами неймовірним рецептом.

Як приготувати кабачкову локшину.

Інгредієнти:

1 невеликий кабачок; 2 ч. л. оливкової олії; 5 волоських горіхів; 10 г сиру пармезан.

Спосіб приготування:

Беремо кабачок і нарізаємо тоненькими слайсами. Після цього слайси потрібно нарізати на дрібну локшину. Можна натерти кабачок на тертку для моркви. Волоські горіхи та сир пармезан також натираємо на тертці. Додаємо до локшини горіхи, сир пармезан і заправляємо оливковою олією. Можете також посолити локшину до смаку і додати до неї трохи кунжуту чи насіння чиа. Залишіть локшину на 10-15 хвилин і після цього можете спробувати її.

Якщо вам захотілося перекусити корисним овочевим снеком, спробуйте кабачкові палички. Проста, але смачна страва завжди буде у вас на столі.