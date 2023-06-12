Жарить не обязательно: от сырых кабачков по этому рецепту вы не оторветесь

Идеальный гарнир для любых мясных и рыбных блюд

Все мы любим готовить блюда из кабачка, ведь его можно обжаривать, тушить, фаршировать, мариновать и даже делать варенье и компот. Именно поэтому блюда из кабачков пользуются огромной популярностью, ведь каждый раз можно приготовить что-то новенькое.

Кроме того, кабачок является очень полезным для нашего организма. Он содержит витамины, микроэлементы и огромное количество клетчатки, в результате чего улучшается работа ЖКТ. Именно поэтому предлагаем вам необычный рецепт с кабачком.

Вы будете удивлены, но вообще существует очень много рецептов салатов с сырым кабачком. Такие блюда ничем не уступают всем остальным вкусностям из кабачка. Кроме того, из кабачка можно приготовить фантастическую лапшу, которую не нужно варить или жарить. Вместе с "Главредом" делимся с вами невероятным рецептом.

Как приготовить кабачковую лапшу

Ингредиенты:

1 небольшой кабачок; 2 ч. л. оливкового масла; 5 грецких орехов; 10 граммов сыра пармезан.

Способ приготовления:

Берем кабачок и нарезаем его тоненькими слайсами. После этого слайсы нужно нарезать на мелкую лапшу. Можно натереть кабачок на терку для моркови. Грецкие орехи и сыр пармезан также натираем на терке. Добавляем к лапше орехи, сыр пармезан и заправляем все оливковым маслом. Можете также посолить лапшу по вкусу и добавить в нее немного кунжута или семян чиа. Оставьте лапшу на 10-15 минут и после этого можете пробовать ее.

Если вам захотелось перекусить полезным овощным снеком, попробуйте кабачковые палочки. Простое, но вкусное блюдо будет постоянно у вас на столе.