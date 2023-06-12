Жарить не обязательно: от сырых кабачков по этому рецепту вы не оторветесь
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Идеальный гарнир для любых мясных и рыбных блюд
Все мы любим готовить блюда из кабачка, ведь его можно обжаривать, тушить, фаршировать, мариновать и даже делать варенье и компот. Именно поэтому блюда из кабачков пользуются огромной популярностью, ведь каждый раз можно приготовить что-то новенькое.
Кроме того, кабачок является очень полезным для нашего организма. Он содержит витамины, микроэлементы и огромное количество клетчатки, в результате чего улучшается работа ЖКТ. Именно поэтому предлагаем вам необычный рецепт с кабачком.
Вы будете удивлены, но вообще существует очень много рецептов салатов с сырым кабачком. Такие блюда ничем не уступают всем остальным вкусностям из кабачка. Кроме того, из кабачка можно приготовить фантастическую лапшу, которую не нужно варить или жарить. Вместе с "Главредом" делимся с вами невероятным рецептом.
Как приготовить кабачковую лапшу
Ингредиенты:
- 1 небольшой кабачок;
- 2 ч. л. оливкового масла;
- 5 грецких орехов;
- 10 граммов сыра пармезан.
Способ приготовления:
- Берем кабачок и нарезаем его тоненькими слайсами. После этого слайсы нужно нарезать на мелкую лапшу. Можно натереть кабачок на терку для моркови.
- Грецкие орехи и сыр пармезан также натираем на терке.
- Добавляем к лапше орехи, сыр пармезан и заправляем все оливковым маслом. Можете также посолить лапшу по вкусу и добавить в нее немного кунжута или семян чиа. Оставьте лапшу на 10-15 минут и после этого можете пробовать ее.
Если вам захотелось перекусить полезным овощным снеком, попробуйте кабачковые палочки. Простое, но вкусное блюдо будет постоянно у вас на столе.