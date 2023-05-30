Приготовьте кабачок так - и вы забудете о других способах: простой рецепт со сметаной и сыром
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Для блюда вам нужно совсем немного времени
Кабачки – это идеальный овощ для жарки. Обжарить их можно в кляре, с яйцом и панировке. В любом случае блюдо получается низкокалорийное, бюджетное и идеально подойдет на обед, перекус или ужин.
Для того чтобы приготовить кабачки по рецепту Рixelinform, вам не нужно долго стоять на кухне. Все, что нужно – это пожарить их и запечь в сметанной смеси. Такое оригинальное блюдо у вас точно будут упрашивать близкие.
Как приготовить кабачки со сметаной и сыром
Ингредиенты:
- кабачки – 2 штуки;
- сметана – 2 столовые ложки;
- сыр – 100 граммов;
- зелень (укроп, петрушка), соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите кабачки от кожуры и нарежьте тонкими кружочками.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Выложите кабачки на сковороду и обжарьте их до золотистого цвета с обеих сторон.
- Переложите обжаренные кабачки в форму для запекания.
- В отдельной миске смешайте сметану, творог, зелень и соль с перцем по вкусу. Полейте этой смесью кабачки.
- Запекайте кабачки в духовке при температуре 180 градусов Цельсия примерно 15-20 минут, пока творог не расплавится и станет золотистым.
К столу подавать горячим, посыпав свежей зеленью, как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!