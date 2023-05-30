Приготуйте кабачок так — і ви забудете про інші способи: простий рецепт зі сметаною та сиром

Для страви вам потрібно зовсім небагато часу

Кабачки — це ідеальний овоч для смаження. Обсмажити їх можна в клярі, з яйцем та паніровці. У будь-якому випадку страва виходить низькокалорійна, бюджетна та ідеально підійде на обід, перекус чи вечерю.

Для того, щоб приготувати кабачки за рецептом Рixelinform, вам не потрібно довго стояти на кухні. Все, що потрібно – це посмажити їх та запекти у сметанній суміші. Таку оригінальну страву у вас точно просять близькі.

Як приготувати кабачки зі сметаною та сиром

Інгредієнти:

кабачки – 2 штуки;

сметана – 2 столові ложки;

сир – 100 грамів;

зелень (кріп, петрушка), сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Очистьте кабачки від шкірки та наріжте тонкими кружальцями. Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи олії. Викладіть кабачки на сковороду та обсмажте їх до золотистого кольору з обох боків. Перекладіть обсмажені кабачки у форму для запікання. В окремій мисці змішайте сметану, сир, зелень та сіль із перцем до смаку. Полийте цією сумішшю кабачки. Запікайте кабачки в духовці при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 15-20 хвилин, поки|доки| сир не розплавиться і стане золотистим.

До столу подавати гарячим, посипавши свіжою зеленню, як самостійну страву чи гарнір до м’яса чи риби. Смачного!