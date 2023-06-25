Никто не поверит, что десерт вы делали сами: за рецептом таких шоколадных бананов будут охотиться все

Такой десерт вы нигде не купите

Здоровая и вкусная закуска, идеально подходящая для весны — это банан, покрытый шоколадом. Этот простой и доступный десерт может стать полезной альтернативой даже самому вкусному мороженому.

Бананы в шоколаде и орехах по рецепту Shuba — необычная сладкая закуска, которую вы точно не купите в ближайшем супермаркете. Украсить его можно по-разному — не только арахисом, например, порубленным фундуком, миндалем, грецкими орехами или фисташками. А любителям экзотики придется по вкусу банан, покрытый шоколадом и кокосовой стружкой.

Как приготовить банан в шоколаде и орехах

Ингредиенты на 4 порции:

бананы — 4 шт.;

шоколад черный — 100 г;

лимон, сок — 40 г;

арахис — 80 г.

Способ приготовления:

Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите в блендере до крупной крошки. Бананы очистите, нарежьте кусочками шириной 3-4 см и побрызгайте их лимонным соком, чтобы они не потемнели. Кусочки бананов наколите на шпажки и обмакните каждый в растопленный шоколад. Затем обваляйте в измельченных орехах. Выложите бананы на решетку и оставьте на 30 минут, чтобы шоколад застыл.

Ранее мы рассказывали, как выбрать шоколад для домашних десертов — "неправильная" сладость может испортить все. Выбирайте правильно, готовьте и наслаждайтесь!