Никто не поверит, что десерт вы делали сами: за рецептом таких шоколадных бананов будут охотиться все
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Такой десерт вы нигде не купите
Здоровая и вкусная закуска, идеально подходящая для весны — это банан, покрытый шоколадом. Этот простой и доступный десерт может стать полезной альтернативой даже самому вкусному мороженому.
Бананы в шоколаде и орехах по рецепту Shuba — необычная сладкая закуска, которую вы точно не купите в ближайшем супермаркете. Украсить его можно по-разному — не только арахисом, например, порубленным фундуком, миндалем, грецкими орехами или фисташками. А любителям экзотики придется по вкусу банан, покрытый шоколадом и кокосовой стружкой.
Как приготовить банан в шоколаде и орехах
Ингредиенты на 4 порции:
- бананы — 4 шт.;
- шоколад черный — 100 г;
- лимон, сок — 40 г;
- арахис — 80 г.
Способ приготовления:
- Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите в блендере до крупной крошки.
- Бананы очистите, нарежьте кусочками шириной 3-4 см и побрызгайте их лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Кусочки бананов наколите на шпажки и обмакните каждый в растопленный шоколад. Затем обваляйте в измельченных орехах.
- Выложите бананы на решетку и оставьте на 30 минут, чтобы шоколад застыл.
Ранее мы рассказывали, как выбрать шоколад для домашних десертов — "неправильная" сладость может испортить все. Выбирайте правильно, готовьте и наслаждайтесь!