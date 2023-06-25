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Ніхто не повірить, що десерт ви робили самі: за рецептом таких шоколадних бананів полюватимуть усі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний десерт — банан у шоколаді та горіхах
Незвичайний десерт — банан у шоколаді та горіхах. Фото shuba.life

Такий десерт ви ніде не купите

Здорова та смачна закуска, що ідеально підходить для весни – це банан, покритий шоколадом. Цей простий і доступний десерт може стати корисною альтернативою навіть найсмачнішому морозиві.

Банани в шоколаді та горіхах за рецептом Shuba – незвичайна солодка закуска, яку ви точно не купите у найближчому супермаркеті. Прикрасити його можна по-різному — не лише арахісом, наприклад, порубаним фундуком, мигдалем, волоськими горіхами чи фісташками. А любителям екзотики припаде до смаку банан, покритий шоколадом та кокосовою стружкою.

Як приготувати банан у шоколаді та горіхах

Інгредієнти на 4 порції:

  • банани — 4 шт.;
  • шоколад чорний — 100 г;
  • лимон, сік — 40 г;
  • арахіс — 80 г.

Спосіб приготування:

  1. Шоколад поламайте на шматочки та розтопіть на водяній бані або мікрохвильовій печі. Горіхи обсмажте на сухій сковороді та подрібніть в блендері до великої крихти.
  2. Банани очистьте, наріжте шматочками шириною 3-4 см і побризкайте їх лимонним соком, щоб вони не потемніли.
  3. Шматочки бананів наколи на шпажки та вмочіть кожен у розтоплений шоколад. Потім обваляйте у подрібнених горіхах.
  4. Викладіть банани на ґрати та залиште на 30 хвилин, щоб шоколад застиг.

Раніше ми розповідали, як вибрати шоколад для домашніх десертів – "неправильна" насолода може зіпсувати все. Вибирайте правильно, готуйте та насолоджуйтесь!

Теги:
#Рецепт #Банан #Десерт #Готуємо вдома