Ніхто не повірить, що десерт ви робили самі: за рецептом таких шоколадних бананів полюватимуть усі

Такий десерт ви ніде не купите

Здорова та смачна закуска, що ідеально підходить для весни – це банан, покритий шоколадом. Цей простий і доступний десерт може стати корисною альтернативою навіть найсмачнішому морозиві.

Банани в шоколаді та горіхах за рецептом Shuba – незвичайна солодка закуска, яку ви точно не купите у найближчому супермаркеті. Прикрасити його можна по-різному — не лише арахісом, наприклад, порубаним фундуком, мигдалем, волоськими горіхами чи фісташками. А любителям екзотики припаде до смаку банан, покритий шоколадом та кокосовою стружкою.

Як приготувати банан у шоколаді та горіхах

Інгредієнти на 4 порції:

банани — 4 шт.;

шоколад чорний — 100 г;

лимон, сік — 40 г;

арахіс — 80 г.

Спосіб приготування:

Шоколад поламайте на шматочки та розтопіть на водяній бані або мікрохвильовій печі. Горіхи обсмажте на сухій сковороді та подрібніть в блендері до великої крихти. Банани очистьте, наріжте шматочками шириною 3-4 см і побризкайте їх лимонним соком, щоб вони не потемніли. Шматочки бананів наколи на шпажки та вмочіть кожен у розтоплений шоколад. Потім обваляйте у подрібнених горіхах. Викладіть банани на ґрати та залиште на 30 хвилин, щоб шоколад застиг.

Раніше ми розповідали, як вибрати шоколад для домашніх десертів – "неправильна" насолода може зіпсувати все. Вибирайте правильно, готуйте та насолоджуйтесь!