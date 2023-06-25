Ніхто не повірить, що десерт ви робили самі: за рецептом таких шоколадних бананів полюватимуть усі
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Такий десерт ви ніде не купите
Здорова та смачна закуска, що ідеально підходить для весни – це банан, покритий шоколадом. Цей простий і доступний десерт може стати корисною альтернативою навіть найсмачнішому морозиві.
Банани в шоколаді та горіхах за рецептом Shuba – незвичайна солодка закуска, яку ви точно не купите у найближчому супермаркеті. Прикрасити його можна по-різному — не лише арахісом, наприклад, порубаним фундуком, мигдалем, волоськими горіхами чи фісташками. А любителям екзотики припаде до смаку банан, покритий шоколадом та кокосовою стружкою.
Як приготувати банан у шоколаді та горіхах
Інгредієнти на 4 порції:
- банани — 4 шт.;
- шоколад чорний — 100 г;
- лимон, сік — 40 г;
- арахіс — 80 г.
Спосіб приготування:
- Шоколад поламайте на шматочки та розтопіть на водяній бані або мікрохвильовій печі. Горіхи обсмажте на сухій сковороді та подрібніть в блендері до великої крихти.
- Банани очистьте, наріжте шматочками шириною 3-4 см і побризкайте їх лимонним соком, щоб вони не потемніли.
- Шматочки бананів наколи на шпажки та вмочіть кожен у розтоплений шоколад. Потім обваляйте у подрібнених горіхах.
- Викладіть банани на ґрати та залиште на 30 хвилин, щоб шоколад застиг.
Раніше ми розповідали, як вибрати шоколад для домашніх десертів – "неправильна" насолода може зіпсувати все. Вибирайте правильно, готуйте та насолоджуйтесь!