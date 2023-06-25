Всего 10 минут – и готово: вкусный летний салат, который будут есть даже дети
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хороший вариант легкой еды
Иногда хочется побаловать себя и своих домашних чем-нибудь вкусным и интересным. Для этой цели идеально подойдет салат, который, как вкусную закуску с крабовыми палочками, можно съесть как отдельное полноценное блюдо, так и дополнить меню.
На этот вкусный рецепт вы потратите всего 10 минут вашего времени, а получите вкусный прием пищи. Как его готовить, рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 100 г любой копченой колбасы;
- 2 яйца;
- 1 огурец;
- немного сладкого перца по вашему усмотрению;
- свежая зелень по вкусу;
- немного консервированной кукурузы;
- сметана для заправки;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Рецептура салата очень проста. Нарезаем копченую колбасу соломкой, мелко шинкуем отварные яйца.
- Кубиком нарезаем огурец и сладкий перец. Солим, перчим. Открываем кукурузу, добавляем зерно без воды.
- Добавляем сметану и перемешиваем. Сверху добавляем любую свежую зелень для украшения и консервированной кукурузы.
Чтобы этот салат стал еще более вкусным и насыщенным, ему стоит дать немного настояться. Для этого его следует забрать ненадолго в холодильник. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное овощное ассорти на зиму.