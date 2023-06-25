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Всего 10 минут – и готово: вкусный летний салат, который будут есть даже дети

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный сытный перекус
Прекрасный сытный перекус. Фото Сегодня

Хороший вариант легкой еды

Иногда хочется побаловать себя и своих домашних чем-нибудь вкусным и интересным. Для этой цели идеально подойдет салат, который, как вкусную закуску с крабовыми палочками, можно съесть как отдельное полноценное блюдо, так и дополнить меню.

На этот вкусный рецепт вы потратите всего 10 минут вашего времени, а получите вкусный прием пищи. Как его готовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 100 г любой копченой колбасы;
  • 2 яйца;
  • 1 огурец;
  • немного сладкого перца по вашему усмотрению;
  • свежая зелень по вкусу;
  • немного консервированной кукурузы;
  • сметана для заправки;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рецептура салата очень проста. Нарезаем копченую колбасу соломкой, мелко шинкуем отварные яйца.
  2. Кубиком нарезаем огурец и сладкий перец. Солим, перчим. Открываем кукурузу, добавляем зерно без воды.
  3. Добавляем сметану и перемешиваем. Сверху добавляем любую свежую зелень для украшения и консервированной кукурузы.

Чтобы этот салат стал еще более вкусным и насыщенным, ему стоит дать немного настояться. Для этого его следует забрать ненадолго в холодильник. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное овощное ассорти на зиму.

Теги:
#Рецепт #Салат #Колбаса