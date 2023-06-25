Всего 10 минут – и готово: вкусный летний салат, который будут есть даже дети

Хороший вариант легкой еды

Иногда хочется побаловать себя и своих домашних чем-нибудь вкусным и интересным. Для этой цели идеально подойдет салат, который, как вкусную закуску с крабовыми палочками, можно съесть как отдельное полноценное блюдо, так и дополнить меню.

На этот вкусный рецепт вы потратите всего 10 минут вашего времени, а получите вкусный прием пищи. Как его готовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

100 г любой копченой колбасы;

2 яйца;

1 огурец;

немного сладкого перца по вашему усмотрению;

свежая зелень по вкусу;

немного консервированной кукурузы;

сметана для заправки;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Рецептура салата очень проста. Нарезаем копченую колбасу соломкой, мелко шинкуем отварные яйца. Кубиком нарезаем огурец и сладкий перец. Солим, перчим. Открываем кукурузу, добавляем зерно без воды. Добавляем сметану и перемешиваем. Сверху добавляем любую свежую зелень для украшения и консервированной кукурузы.

Чтобы этот салат стал еще более вкусным и насыщенным, ему стоит дать немного настояться. Для этого его следует забрать ненадолго в холодильник. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное овощное ассорти на зиму.