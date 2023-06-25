Всього 10 хвилин — і готово: смачний літній салат, який будуть їсти навіть діти

Гарний варіант легкого наїдку

Іноді хочеться побалувати себе та своїх домашніх чимось смачним та цікавим. Для цієї мети ідеально підійде салат, який, як і смачну закуску з крабовими паличками, можна з’їсти як окрему повноцінну страву, так і доповнити меню.

На цей смачний рецепт ви витратите лише 10 хвилин вашого часу, а отримаєте смачний прийом їжі. Як його готувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

100 г будь-якої копченої ковбаси;

2 яйця;

1 огірок;

трохи солодкого перцю на ваш розсуд;

свіжа зелень до смаку;

трохи консервованої кукурудзи;

сметана для заправки;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Рецептура салату дуже проста. Нарізаємо копчену ковбасу соломкою, дрібно шаткуємо відварені яйця. Кубиком нарізаємо огірок та солодкий перець. Солимо, перчимо. Відкриваємо кукурудзу, додаємо зерна без води. Додаємо сметану та перемішуємо. Зверху додаємо будь-яку свіжу зелень для прикраси та трохи консервованої кукурудзи.

Щоб цей салат став ще смачнішим і насиченим, йому варто дати трохи настоятися. Для цього його варто забрати ненадовго в холодильник. Також ми розповідали, як заготувати смачне овочеве асорті на зиму.