Всього 10 хвилин — і готово: смачний літній салат, який будуть їсти навіть діти
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Гарний варіант легкого наїдку
Іноді хочеться побалувати себе та своїх домашніх чимось смачним та цікавим. Для цієї мети ідеально підійде салат, який, як і смачну закуску з крабовими паличками, можна з’їсти як окрему повноцінну страву, так і доповнити меню.
На цей смачний рецепт ви витратите лише 10 хвилин вашого часу, а отримаєте смачний прийом їжі. Як його готувати, розповіли на ProstoWay.
Інгредієнти:
- 100 г будь-якої копченої ковбаси;
- 2 яйця;
- 1 огірок;
- трохи солодкого перцю на ваш розсуд;
- свіжа зелень до смаку;
- трохи консервованої кукурудзи;
- сметана для заправки;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Рецептура салату дуже проста. Нарізаємо копчену ковбасу соломкою, дрібно шаткуємо відварені яйця.
- Кубиком нарізаємо огірок та солодкий перець. Солимо, перчимо. Відкриваємо кукурудзу, додаємо зерна без води.
- Додаємо сметану та перемішуємо. Зверху додаємо будь-яку свіжу зелень для прикраси та трохи консервованої кукурудзи.
Щоб цей салат став ще смачнішим і насиченим, йому варто дати трохи настоятися. Для цього його варто забрати ненадовго в холодильник. Також ми розповідали, як заготувати смачне овочеве асорті на зиму.