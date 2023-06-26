Если классической уже не удивить: рецепт необычной изогнутой пиццы
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Приготовьте раз — и вы не будете представлять ваше меню без этого блюда
Пицца – это всем известное итальянское блюдо. Количество ее рецептов исчисляется уже даже не сотнями, а тысячами. Удивить пиццей — дело сложное, но мы сегодня попробуем.
Оригинальная закрученная пицца по рецепту Ukr.Media готовится не намного сложнее, но точно вызовет восхищение у членов семьи и гостей. Ее начинка может быть любой. Обязательно приготовьте закрученную пиццу – после нее вы уже не вернетесь к стандартной.
Как приготовить закрученную пиццу
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- теплая вода — 200 мл;
- теплое молоко – 200 мл;
- оливковое масло – 100 мл;
- сахар – 20 гр;
- сухие дрожжи — 10 г;
- мука — 670 г;
- соль — 8 г.
Для начинки:
- томатная паста — 1 ст.л.;
- сыр чеддер – 200 гр;
- зелень петрушки – 1 ст.л;
- растопленное сливочное масло – 40 гр;
- яйцо для смазки – 1 шт.
Способ приготовления:
- Для приготовления теста соедините яйцо, воду, молоко, растительное масло, сахар и сухие дрожжи. Хорошо размешайте ингредиенты и добавьте к ним муку и соль. Замесите однородное, упругое тесто. Накройте пленкой тесто и оставьте на 30 минут.
- После этого разделите тесто на 2 равные части, раскатайте его, чтобы получить прямоугольные пласты теста.
- Смажьте один пласт томатной пастой, выложите натертый сыр и зелень.
- Накройте начинку вторым пластом теста и подровняйте края заготовки. Разрежьте ее на одинаковые прямоугольники и смажьте растопленным маслом.
- Уложите два прямоугольника друг на друга. Используя деревянную шпажку, передвиньте тесто посередине.
- Затем, держась за два конца, закрутите тесто.
- Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком, и выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Чтобы пицца долгое время была свежей, добавьте один ингредиент. Приятного аппетита!