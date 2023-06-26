Если классической уже не удивить: рецепт необычной изогнутой пиццы

Приготовьте раз — и вы не будете представлять ваше меню без этого блюда

Пицца – это всем известное итальянское блюдо. Количество ее рецептов исчисляется уже даже не сотнями, а тысячами. Удивить пиццей — дело сложное, но мы сегодня попробуем.

Оригинальная закрученная пицца по рецепту Ukr.Media готовится не намного сложнее, но точно вызовет восхищение у членов семьи и гостей. Ее начинка может быть любой. Обязательно приготовьте закрученную пиццу – после нее вы уже не вернетесь к стандартной.

Как приготовить закрученную пиццу

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

теплая вода — 200 мл;

теплое молоко – 200 мл;

оливковое масло – 100 мл;

сахар – 20 гр;

сухие дрожжи — 10 г;

мука — 670 г;

соль — 8 г.

Для начинки:

томатная паста — 1 ст.л.;

сыр чеддер – 200 гр;

зелень петрушки – 1 ст.л;

растопленное сливочное масло – 40 гр;

яйцо для смазки – 1 шт.

Способ приготовления:

Для приготовления теста соедините яйцо, воду, молоко, растительное масло, сахар и сухие дрожжи. Хорошо размешайте ингредиенты и добавьте к ним муку и соль. Замесите однородное, упругое тесто. Накройте пленкой тесто и оставьте на 30 минут. После этого разделите тесто на 2 равные части, раскатайте его, чтобы получить прямоугольные пласты теста. Смажьте один пласт томатной пастой, выложите натертый сыр и зелень. Накройте начинку вторым пластом теста и подровняйте края заготовки. Разрежьте ее на одинаковые прямоугольники и смажьте растопленным маслом. Уложите два прямоугольника друг на друга. Используя деревянную шпажку, передвиньте тесто посередине. Затем, держась за два конца, закрутите тесто. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком, и выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Чтобы пицца долгое время была свежей, добавьте один ингредиент. Приятного аппетита!