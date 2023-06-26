Якщо класичною вже не здивувати: рецепт незвичайної вигнутої піци

Приготуйте раз — і ви не уявлятимете ваше меню без цієї страви

Піца – це всім відома італійська страва. Кількість її рецептів обчислюється навіть не сотнями, а тисячами. Здивувати піцою – справа складна, але ми сьогодні спробуємо.

Оригінальна закручена піца за рецептом Ukr.Media готується не набагато складніше, але викличе захоплення у членів сім’ї та гостей. Її начинка може бути будь-якою. Обов’язково приготуйте закручену піцу – після неї ви не повернетеся до стандартної.

Як приготувати закручену піцу

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

тепла вода — 200 мл;

тепле молоко – 200 мл;

оливкова олія – 100 мл;

цукор – 20 г;

сухі дріжджі — 10 г;

борошно — 670 г;

сіль — 8 г.

Для начинки:

томатна паста — 1 ст.л.;

сир чедер – 200 г;

зелень петрушки – 1 ст.

розтоплене вершкове масло — 40 гр;

яйце для змащення – 1 шт.

Спосіб приготування:

Для приготування тіста з’єднайте яйце, воду, молоко, олію, цукор і сухі дріжджі. Добре розмішайте інгредієнти та додайте до них борошно та сіль. Замісіть однорідне, пружне тісто. Накрийте тісто плівкою і залиште на 30 хвилин. Після цього розділіть тісто на 2 рівні частини, розкотіть його, щоб одержати прямокутні пласти тіста. Змастіть один пласт томатної пастою, викладіть натертий сир та зелень. Накрийте начинку другим пластом тіста і підрівняйте краї заготовки. Розріжте її на однакові прямокутники та змастіть розтопленим маслом. Покладіть два прямокутники один на одного. Використовуючи дерев’яну шпажку, посуньте тісто посередині. Потім, тримаючись за два кінці, закрутіть тісто. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яєчним жовтком, і випікайте при температурі 180 градусів 20-25 хвилин.

Щоб піца тривалий час була свіжою, додайте один інгредієнт. Смачного!