Якщо класичною вже не здивувати: рецепт незвичайної вигнутої піци
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготуйте раз — і ви не уявлятимете ваше меню без цієї страви
Піца – це всім відома італійська страва. Кількість її рецептів обчислюється навіть не сотнями, а тисячами. Здивувати піцою – справа складна, але ми сьогодні спробуємо.
Оригінальна закручена піца за рецептом Ukr.Media готується не набагато складніше, але викличе захоплення у членів сім’ї та гостей. Її начинка може бути будь-якою. Обов’язково приготуйте закручену піцу – після неї ви не повернетеся до стандартної.
Як приготувати закручену піцу
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- тепла вода — 200 мл;
- тепле молоко – 200 мл;
- оливкова олія – 100 мл;
- цукор – 20 г;
- сухі дріжджі — 10 г;
- борошно — 670 г;
- сіль — 8 г.
Для начинки:
- томатна паста — 1 ст.л.;
- сир чедер – 200 г;
- зелень петрушки – 1 ст.
- розтоплене вершкове масло — 40 гр;
- яйце для змащення – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста з’єднайте яйце, воду, молоко, олію, цукор і сухі дріжджі. Добре розмішайте інгредієнти та додайте до них борошно та сіль. Замісіть однорідне, пружне тісто. Накрийте тісто плівкою і залиште на 30 хвилин.
- Після цього розділіть тісто на 2 рівні частини, розкотіть його, щоб одержати прямокутні пласти тіста.
- Змастіть один пласт томатної пастою, викладіть натертий сир та зелень.
- Накрийте начинку другим пластом тіста і підрівняйте краї заготовки. Розріжте її на однакові прямокутники та змастіть розтопленим маслом.
- Покладіть два прямокутники один на одного. Використовуючи дерев’яну шпажку, посуньте тісто посередині.
- Потім, тримаючись за два кінці, закрутіть тісто.
- Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яєчним жовтком, і випікайте при температурі 180 градусів 20-25 хвилин.
Щоб піца тривалий час була свіжою, додайте один інгредієнт. Смачного!