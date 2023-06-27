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Миска салата за пять минут: рецепт вкуснейшего перекуса

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусный и сытный салат
Очень вкусный и сытный салат. Фото tochka.net

На все блюдо нужно потратить всего несколько минут

Мы рассказывали, как приготовить эпические мясные шарики с кабачком. Эта закуска получается столь же вкусная, но на приготовление нужно потратить еще меньше времени.

Этот салат с копченой колбасой получается очень сытным и вкусным. Идеально подойдет как для дополнения уже существующего рациона или станет отличным самостоятельным перекусом.

Ингредиенты:

  • капуста – 500-600 г
  • консервированная кукуруза – 200 г
  • колбаса копченая – 200 г
  • сухарики пшеничные – пачка
  • майонез – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Из капусты убираем верхние поврежденные листики. Мелко шинкуем. Добавляем чуть-чуть соли и перца и разминаем ее руками.
  2. Открываем кукурузу, отбрасываем ее на сито. Жидкость должна стечь.
  3. Пока кукуруза настаивается, нарезаем на небольшие брусочки копченую колбасу. Переводим ее в капусту. Туда же добавляем кукурузу.
  4. Заправляем салат майонезом. Тщательно перемешиваем, тогда добавляем пшеничные сухарики.

Если планируете есть салат не сразу, то сухарики лучше всыпать перед подачей — так они не размокнут. Также мы делились вкусным рецептом горячих бутербродов.

Теги:
#Рецепт #Салат #Колбаса #Капуста