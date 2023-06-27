Миска салата за пять минут: рецепт вкуснейшего перекуса

На все блюдо нужно потратить всего несколько минут

Мы рассказывали, как приготовить эпические мясные шарики с кабачком. Эта закуска получается столь же вкусная, но на приготовление нужно потратить еще меньше времени.

Этот салат с копченой колбасой получается очень сытным и вкусным. Идеально подойдет как для дополнения уже существующего рациона или станет отличным самостоятельным перекусом.

Ингредиенты:

капуста – 500-600 г

консервированная кукуруза – 200 г

колбаса копченая – 200 г

сухарики пшеничные – пачка

майонез – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Из капусты убираем верхние поврежденные листики. Мелко шинкуем. Добавляем чуть-чуть соли и перца и разминаем ее руками. Открываем кукурузу, отбрасываем ее на сито. Жидкость должна стечь. Пока кукуруза настаивается, нарезаем на небольшие брусочки копченую колбасу. Переводим ее в капусту. Туда же добавляем кукурузу. Заправляем салат майонезом. Тщательно перемешиваем, тогда добавляем пшеничные сухарики.

Если планируете есть салат не сразу, то сухарики лучше всыпать перед подачей — так они не размокнут. Также мы делились вкусным рецептом горячих бутербродов.