Миска салата за пять минут: рецепт вкуснейшего перекуса
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На все блюдо нужно потратить всего несколько минут
Мы рассказывали, как приготовить эпические мясные шарики с кабачком. Эта закуска получается столь же вкусная, но на приготовление нужно потратить еще меньше времени.
Этот салат с копченой колбасой получается очень сытным и вкусным. Идеально подойдет как для дополнения уже существующего рациона или станет отличным самостоятельным перекусом.
Ингредиенты:
- капуста – 500-600 г
- консервированная кукуруза – 200 г
- колбаса копченая – 200 г
- сухарики пшеничные – пачка
- майонез – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Из капусты убираем верхние поврежденные листики. Мелко шинкуем. Добавляем чуть-чуть соли и перца и разминаем ее руками.
- Открываем кукурузу, отбрасываем ее на сито. Жидкость должна стечь.
- Пока кукуруза настаивается, нарезаем на небольшие брусочки копченую колбасу. Переводим ее в капусту. Туда же добавляем кукурузу.
- Заправляем салат майонезом. Тщательно перемешиваем, тогда добавляем пшеничные сухарики.
Если планируете есть салат не сразу, то сухарики лучше всыпать перед подачей — так они не размокнут. Также мы делились вкусным рецептом горячих бутербродов.