Миска салату за п’ять хвилин: рецепт надзвичайно смачного перекусу
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На всю страву треба потратити всього кілька хвилин
Ми розповідали, як приготувати епічні м’ясні кульки з кабачком. Ця закуска виходить така ж смачна, але на приготування треба потратити ще менше часу.
Цей салат з копченою ковбасою виходить дуже ситним та смачним. Ідеально підійде як для доповнення вже існуючого раціону або стане чудовим самостійним перекусом.
Інгредієнти:
- капуста – 500-600 г
- консервована кукурудза – 200 г
- ковбаса копчена – 200 г
- сухарики пшеничні – пачка
- майонез – до смаку
- сіль, перець – до смаку
Спосіб приготування:
- З капусти прибираємо верхні пошкоджені листочки. Дрібно шаткуємо. Додаємо трохи солі та перцю і розминаємо її руками.
- Відкриваємо кукурудзу, відкидаємо її на сито. Рідина повинна стекти.
- Поки кукурудза настоюється, нарізаємо на невеликі брусочки копчену ковбасу. Перекладаємо її до капусти. Туди ж додаємо кукурудзу.
- Заправляємо салат майонезом. Ретельно перемішуємо, тоді додаємо пшеничні сухарики.
Якщо плануєте їсти салат не одразу, то сухарики краще всипати перед самою подачею — так вони не розмокнуть. Також ми ділились дуже смачним рецептом гарячих бутербродів.