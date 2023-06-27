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Миска салату за п’ять хвилин: рецепт надзвичайно смачного перекусу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже смачний та ситний салат
Дуже смачний та ситний салат. Фото tochka.net

На всю страву треба потратити всього кілька хвилин

Ми розповідали, як приготувати епічні м’ясні кульки з кабачком. Ця закуска виходить така ж смачна, але на приготування треба потратити ще менше часу.

Цей салат з копченою ковбасою виходить дуже ситним та смачним. Ідеально підійде як для доповнення вже існуючого раціону або стане чудовим самостійним перекусом.

Інгредієнти:

  • капуста – 500-600 г
  • консервована кукурудза – 200 г
  • ковбаса копчена – 200 г
  • сухарики пшеничні – пачка
  • майонез – до смаку
  • сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

  1. З капусти прибираємо верхні пошкоджені листочки. Дрібно шаткуємо. Додаємо трохи солі та перцю і розминаємо її руками.
  2. Відкриваємо кукурудзу, відкидаємо її на сито. Рідина повинна стекти.
  3. Поки кукурудза настоюється, нарізаємо на невеликі брусочки копчену ковбасу. Перекладаємо її до капусти. Туди ж додаємо кукурудзу.
  4. Заправляємо салат майонезом. Ретельно перемішуємо, тоді додаємо пшеничні сухарики.

Якщо плануєте їсти салат не одразу, то сухарики краще всипати перед самою подачею — так вони не розмокнуть. Також ми ділились дуже смачним рецептом гарячих бутербродів.

Теги:
#Рецепт #Салат #Ковбаса #Капуста