Будете готувати, поки є кабачки: проста бюджетна закуска
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цікава закуска — і на перекус, і до святкового столу
Страви з кабачків зараз складають левову частку раціону. Якщо ви вже готували смачний кабачковий торт, зверніть увагу на цей рецепт закуски з овочів та м’яса.
Ці кульки виходять соковитими, ароматними та неймовірно смачними. Готуються простіше простого, швидко і без зайвих проблем.
Інгредієнти:
- Кабачок – 300 г
- Курятина – 400 г
- Панірувальні сухарі – 40 г
- Яйце – 1 шт
- Сіль, перець, сухий часник – до смаку
- Борошно
- Пармезан – 40 г
Спосіб приготування:
- Кабачок натираємо на дрібній тертці. Перемішуємо з сіллю і залишаємо на кілька хвилин. Потім віджимаємо від зайвої рідини.
- М’ясо подрібнюємо у фарш — блендером або через м’ясорубку. Кладемо в миску, де будемо замішувати. Додаємо тертий кабачок, панірувальні сухарі та яйце.
- Солимо, перчимо. До свого смаку кладемо сухий часник. Додаємо тертий Пармезан. Ретельно перемішуємо.
- Скачуємо з маси невеликі кульки. Робимо це мокрими руками. Обвалюємо кульки в борошні. Готуємо у глибокому шарі олії, до 10 хвилин.
- Стежимо, щоб кульки з усіх сторін обсмажились до золотистого кольору. Викладаємо на паперову серветку — вона вбере зайвий жир.
Страва виходить дуже соковита та апетитна. Такі кульки дуже смачно подавати з соусом на основі йогурту.