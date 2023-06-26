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Будете готувати, поки є кабачки: проста бюджетна закуска

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі кульки виходять дуже смачними, особливо з соусом
Такі кульки виходять дуже смачними, особливо з соусом. Фото prostoway

Цікава закуска — і на перекус, і до святкового столу

Страви з кабачків зараз складають левову частку раціону. Якщо ви вже готували смачний кабачковий торт, зверніть увагу на цей рецепт закуски з овочів та м’яса.

Ці кульки виходять соковитими, ароматними та неймовірно смачними. Готуються простіше простого, швидко і без зайвих проблем.

Інгредієнти:

  • Кабачок – 300 г
  • Курятина – 400 г
  • Панірувальні сухарі – 40 г
  • Яйце – 1 шт
  • Сіль, перець, сухий часник – до смаку
  • Борошно
  • Пармезан – 40 г

Спосіб приготування:

  1. Кабачок натираємо на дрібній тертці. Перемішуємо з сіллю і залишаємо на кілька хвилин. Потім віджимаємо від зайвої рідини.
  2. М’ясо подрібнюємо у фарш — блендером або через м’ясорубку. Кладемо в миску, де будемо замішувати. Додаємо тертий кабачок, панірувальні сухарі та яйце.
  3. Солимо, перчимо. До свого смаку кладемо сухий часник. Додаємо тертий Пармезан. Ретельно перемішуємо.
  4. Скачуємо з маси невеликі кульки. Робимо це мокрими руками. Обвалюємо кульки в борошні. Готуємо у глибокому шарі олії, до 10 хвилин.
  5. Стежимо, щоб кульки з усіх сторін обсмажились до золотистого кольору. Викладаємо на паперову серветку — вона вбере зайвий жир.

Страва виходить дуже соковита та апетитна. Такі кульки дуже смачно подавати з соусом на основі йогурту.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Святковий стіл