Будете готувати, поки є кабачки: проста бюджетна закуска

Цікава закуска — і на перекус, і до святкового столу

Страви з кабачків зараз складають левову частку раціону. Якщо ви вже готували смачний кабачковий торт, зверніть увагу на цей рецепт закуски з овочів та м’яса.

Ці кульки виходять соковитими, ароматними та неймовірно смачними. Готуються простіше простого, швидко і без зайвих проблем.

Інгредієнти:

Кабачок – 300 г

Курятина – 400 г

Панірувальні сухарі – 40 г

Яйце – 1 шт

Сіль, перець, сухий часник – до смаку

Борошно

Пармезан – 40 г

Спосіб приготування:

Кабачок натираємо на дрібній тертці. Перемішуємо з сіллю і залишаємо на кілька хвилин. Потім віджимаємо від зайвої рідини. М’ясо подрібнюємо у фарш — блендером або через м’ясорубку. Кладемо в миску, де будемо замішувати. Додаємо тертий кабачок, панірувальні сухарі та яйце. Солимо, перчимо. До свого смаку кладемо сухий часник. Додаємо тертий Пармезан. Ретельно перемішуємо. Скачуємо з маси невеликі кульки. Робимо це мокрими руками. Обвалюємо кульки в борошні. Готуємо у глибокому шарі олії, до 10 хвилин. Стежимо, щоб кульки з усіх сторін обсмажились до золотистого кольору. Викладаємо на паперову серветку — вона вбере зайвий жир.

Страва виходить дуже соковита та апетитна. Такі кульки дуже смачно подавати з соусом на основі йогурту.