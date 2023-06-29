Этот торт создан для лета: вам не понадобиться ни мука, ни духовка

Эта выпечка идеальна: ни муки, ни яиц, ни духовки

Торты без выпечки — летом просто палочка-выручалочка. Для их приготовления не нужно нагревать духовку, а вместе с ней и весь дом. А в холодильнике — замечательный десерт!

Воспользуйтесь сезоном клубники и приготовьте клубничный торт без муки и выпечки по рецепту Uaportal. Пару ингредиентов, немного времени — и в холодильнике невероятный десерт без хлопот и забот.

Как приготовить ленивый клубничный торт без выпечки

Ингредиенты:

сметана – 600 мл;

клубника – 700 г;

сыр кисломолочный – 200 г;

сахар – 150 г;

желатин – 30 г;

сахар ванильный – 10 г;

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Подготовьте емкость для торта: разъемную форму обмотайте пищевой пленкой, по бокам и снизу. Можете использовать простой пищевой контейнер. Желатин залейте водой комнатной температуры, перемешайте и оставьте набухать. Помойте клубнику, промойте, очистите ее от хвостиков и обсушите. Немного ягод отложите для украшения. Остальные – нарежьте небольшими кусочками. Блендером измельчите кисломолочный творог, 100 г сахара, ванильный сахар и 2-3 ст ложки сметаны. Всю сметану налейте в большую миску добавьте измельченный творог. Добавьте 50 г сахара и размешайте до однородности. Желатин растопите в микроволновке, добавьте 2 столовые ложки сметанной массы и смешайте. Желатиновую смесь медленно влейте в творожную массу, постоянно помешивая. Отправьте в холодильник до полного застывания.

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