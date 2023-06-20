Просто положите клубнику в пакет: для этого способа заморозки вам не понадобиться ни грамма сахара

Это невероятно быстрый и простой способ заготовки ягод на зиму

Летний сезон клубники не так уж и долог — именно поэтому нужно успеть заготовить эту вкусную ягоду впрок, чтобы продлить удовольствие наслаждения до зимы. Одним из популярных видов заготовки является заморозка. Одним из популярніх способов заморозки является заморозка клубничного пюре с сахаром.

Но целые замороженные клубничные ягоды тоже пригодятся в холодное время года для приготовления компотов, киселей, в качестве начинки для выпечки и вареников. Вместе с "Домашними заготовками" расскажем, как просто заморозить клубнику без сахара на зиму. Для порционной расфасовки ягод лучше использовать пакетики с застежкой, но и в обычные пакеты можно разложить. Замороженная клубника в морозильной камере в пакетах может храниться до следующего сезона.

Как заморозить клубнику на зиму

Клубники для заморозки отберите столько, сколько вы осилите съесть до следующего сезона. Лучше выбрать для заморозки ягоды среднего размера и подготовить для них пакеты.

Переберите клубнику, вымойте, удалите листики с плодоножками и разложите ягоды на бумажном или тканевом полотенце на 30-40 минут. Каждую ягодку нужно положить на расстоянии друг от дружки, чтобы хорошо обсохли.

Сухие ягоды разложите в порционные пакеты и застегните застежки. За неимением таких пакетов можно разложить клубнику в обычные полиэтиленовые пакеты.

Затем завяжите сверху, выпустив из пакета лишний воздух. Клубнику в пакетах поместите в морозилку — там она может успешно храниться до следующего сезона.

Чтобы приготовить компот или кисель, необходимо достать из морозилки порцию клубники в пакете и не размораживая опустить в кипящую воду. А если вы переложите замороженные ягоды в миску, засыплете сахаром и оставите в холодильнике на ночь, то наутро получите отличный сироп для пропитки коржей любимой выпечки.