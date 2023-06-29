Цей торт створений для літа: вам не знадобиться борошно, ні духовка

Ця випічка ідеальна: ні муки, ні яєць, ні духовки.

Торти без випічки — влітку просто паличка-виручалочка. Для їхнього приготування не потрібно нагрівати духовку, а разом з нею і весь дім. А в холодильнику чудовий десерт!

Скористайтеся сезоном полуниці та приготуйте полуничний торт без борошна та випічки за рецептом Uaportal. Пару інгредієнтів, трохи часу – і в холодильнику неймовірний десерт без клопоту та турбот.

Як приготувати льодовий полуничний торт без випічки

Інгредієнти:

сметана – 600 мл;

полуниця – 700 г;

сир кисломолочний – 200 г;

цукор – 150 г;

желатин – 30 г;

цукор ванільний – 10 г;

вода – 100 мл.

Спосіб приготування:

Підготуйте місткість для торта: рознімну форму обмотайте харчовою плівкою з боків і знизу. Можете використати простий харчовий контейнер. Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте та залиште набухати. Помийте полуницю, промийте, очистьте її від хвостиків та обсушіть. Небагато ягід відкладіть для прикраси. Інші – наріжте невеликими шматочками. Блендером подрібніть кисломолочний сир, 100 г цукру, ванільний цукор і 2-3 ст. л. сметани. Всю сметану налийте у велику миску, додайте подрібнений сир. Додайте 50 г цукру і розмішайте до однорідності. Желатин розтопіть у мікрохвильовій печі, додайте 2 столові ложки сметанної маси та змішайте. Желатинову суміш повільно влийте у сирну масу, постійно помішуючи. Відправте в холодильник до повного застигання.

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