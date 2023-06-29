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Цей торт створений для літа: вам не знадобиться борошно, ні духовка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Полуничний торт без випічки
Полуничний торт без випічки. Фото shuba.life

Ця випічка ідеальна: ні муки, ні яєць, ні духовки.

Торти без випічки — влітку просто паличка-виручалочка. Для їхнього приготування не потрібно нагрівати духовку, а разом з нею і весь дім. А в холодильнику чудовий десерт!

Скористайтеся сезоном полуниці та приготуйте полуничний торт без борошна та випічки за рецептом Uaportal. Пару інгредієнтів, трохи часу – і в холодильнику неймовірний десерт без клопоту та турбот.

Як приготувати льодовий полуничний торт без випічки

Інгредієнти:

  • сметана – 600 мл;
  • полуниця – 700 г;
  • сир кисломолочний – 200 г;
  • цукор – 150 г;
  • желатин – 30 г;
  • цукор ванільний – 10 г;
  • вода – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте місткість для торта: рознімну форму обмотайте харчовою плівкою з боків і знизу. Можете використати простий харчовий контейнер.
  2. Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте та залиште набухати.
  3. Помийте полуницю, промийте, очистьте її від хвостиків та обсушіть. Небагато ягід відкладіть для прикраси. Інші – наріжте невеликими шматочками.
  4. Блендером подрібніть кисломолочний сир, 100 г цукру, ванільний цукор і 2-3 ст. л. сметани.
  5. Всю сметану налийте у велику миску, додайте подрібнений сир. Додайте 50 г цукру і розмішайте до однорідності.
  6. Желатин розтопіть у мікрохвильовій печі, додайте 2 столові ложки сметанної маси та змішайте.
  7. Желатинову суміш повільно влийте у сирну масу, постійно помішуючи. Відправте в холодильник до повного застигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибрати полуницю. Ці лайфхаки допоможуть вам придбати найсмачнішу ягоду.

Теги:
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