Цей торт створений для літа: вам не знадобиться борошно, ні духовка
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця випічка ідеальна: ні муки, ні яєць, ні духовки.
Торти без випічки — влітку просто паличка-виручалочка. Для їхнього приготування не потрібно нагрівати духовку, а разом з нею і весь дім. А в холодильнику чудовий десерт!
Скористайтеся сезоном полуниці та приготуйте полуничний торт без борошна та випічки за рецептом Uaportal. Пару інгредієнтів, трохи часу – і в холодильнику неймовірний десерт без клопоту та турбот.
Як приготувати льодовий полуничний торт без випічки
Інгредієнти:
- сметана – 600 мл;
- полуниця – 700 г;
- сир кисломолочний – 200 г;
- цукор – 150 г;
- желатин – 30 г;
- цукор ванільний – 10 г;
- вода – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Підготуйте місткість для торта: рознімну форму обмотайте харчовою плівкою з боків і знизу. Можете використати простий харчовий контейнер.
- Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте та залиште набухати.
- Помийте полуницю, промийте, очистьте її від хвостиків та обсушіть. Небагато ягід відкладіть для прикраси. Інші – наріжте невеликими шматочками.
- Блендером подрібніть кисломолочний сир, 100 г цукру, ванільний цукор і 2-3 ст. л. сметани.
- Всю сметану налийте у велику миску, додайте подрібнений сир. Додайте 50 г цукру і розмішайте до однорідності.
- Желатин розтопіть у мікрохвильовій печі, додайте 2 столові ложки сметанної маси та змішайте.
- Желатинову суміш повільно влийте у сирну масу, постійно помішуючи. Відправте в холодильник до повного застигання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибрати полуницю. Ці лайфхаки допоможуть вам придбати найсмачнішу ягоду.