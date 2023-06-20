Просто покладіть полуницю в пакет: для цього способу заморозки вам не знадобиться ні грама цукру

Це неймовірно швидкий та простий спосіб заготівлі ягід на зиму.

Літній сезон полуниці не такий уже й довгий — саме тому потрібно встигнути заготовити цю смачну ягоду наперед, щоб продовжити задоволення насолоди до зими. Одним із популярних видів заготівлі є заморозка. Одним із популярних способів заморожування є заморожування полуничного пюре з цукром.

Але цілі заморожені полуничні ягоди теж стануть у нагоді в холодну пору року для приготування компотів, киселів, як начинки для випічки і вареників. Разом із "Домашніми заготовками" розповімо, як просто заморозити полуницю без цукру на зиму. Для порційної розфасовки ягід краще використовувати пакетики із застібкою, але й у звичайні пакети можна розкласти. Заморожена полуниця у морозильній камері в пакетах може зберігатись до наступного сезону.

Як заморозити полуницю на зиму.

Полуниці для заморозки відберіть стільки, скільки ви подужаєте з’їсти до наступного сезону. Краще вибрати для заморожування ягоди середнього розміру та підготувати для них пакети.

Переберіть полуницю, вимийте, видаліть листочки з плодоніжками і розкладіть ягоди на паперовому або тканинному рушнику на 30-40 хвилин. Кожну ягідку потрібно покласти на відстані один від одного, щоб добре обсохли.

Сухі ягоди розкладіть у порційні пакети та застебніть застібки. Через відсутність таких пакетів можна розкласти полуницю в звичайні поліетиленові пакети.

Потім зав’яжіть зверху, випустивши із пакета зайве повітря. Полуницю в пакетах помістіть у морозилку — там вона може успішно зберігатися до наступного сезону.

Щоб приготувати компот або кисіль, необхідно дістати з морозилки порцію полуниці в пакеті і не опустити в киплячу воду. А якщо ви перекладете заморожені ягоди в миску, засипте цукром і залишите в холодильнику на ніч, то вранці отримаєте чудовий сироп для просочення коржів улюбленої випічки.