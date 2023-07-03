Эти овощи дети не отличат от конфет: рецепт божественных цукатов из кабачков

Великолепные сладости своими руками

Если у вас достаточно кабачков, почему бы не сделать из них вкусные сладкие цукаты? Никто из тех, кто попробует эти сладости, не догадается, что они приготовлены из обычных кабачков. И даже дети откажутся от любимых конфет в пользу этих сладостей.

Нежные, прозрачные и аппетитные цукаты из кабачков по рецепту Shuba не оставят никого равнодушными. Ну что, давайте попробуем приготовить этот десерт!

Как приготовить цукаты из кабачков

Ингредиенты на 10 порций:

кабачки — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

мед — 4 ст. л.;

сахар — 200 г.

Способ приготовления:

Кабачки хорошо помойте и дайте стечь лишней жидкости. Овощи почистите, извлеките мякоть и нарежьте кубиками. Положите нарезанные кабачки в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте их настояться на ночь, а утром слейте выделившийся сок в отдельную емкость. Помойте лимон, обдайте кипятком, нарежьте на кусочки и положите их в чашу блендера. Все тщательно измельчите. Выделившийся из кабачков сок перелейте в небольшую кастрюльку, добавьте измельченный лимон и доведите до кипения. Убавьте огонь и положите в эту массу мед. Проварите несколько минут и снимите. Процедите содержимое кастрюльки, а получившимся сиропом залейте кабачки, перемешайте и поставьте на огонь. Варите кабачки до загустения сиропа, помешивая постоянно, 5-10 минут. Выложите кабачки на поддоны сушилки и сушите 3-4 часа при 70 градусах.

Цукаты из кабачков уложите в сухую баночку или контейнер и закройте крышкой. Кстати, такую сладость можно приготовить и из апельсиновых корок. Попробуйте — и вам понравится!