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Ці овочі діти не відрізнятимуть від цукерок: рецепт божественних цукатів із кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цукати з кабачків — найкращий домашній десерт
Цукати з кабачків — найкращий домашній десерт. Фото shuba.life

Чудові солодощі своїми руками

Якщо у вас достатньо кабачків, то чому б не зробити з них смачні солодкі цукати? Ніхто з тих, хто скуштує ці солодощі, не здогадається, що вони виготовлені зі звичайних кабачків. І навіть діти відмовляться від улюблених цукерок на користь цих солодощів.

Ніжні, прозорі та апетитні цукати з кабачків за рецептом Shuba не залишать нікого байдужими. Ну що, спробуємо приготувати цей десерт!

Як приготувати цукати з кабачків

Інгредієнти на 10 порцій:

  • кабачки — 1 кг;
  • лимон — 1 шт.;
  • мед — 4 ст. л.;
  • цукор — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки добре помийте і дайте стекти зайвій рідині. Овочі почистьте, витягніть м'якуш і наріжте кубиками.
  2. Покладіть нарізані кабачки в каструлю і засипте цукром. Залишіть їх настоятися на ніч, а вранці злийте сік, що виділився, в окрему ємність.
  3. Помийте лимон, обдайте окропом, наріжте на шматочки та покладіть в чашу блендера. Все ретельно подрібніть.
  4. Сік, що виділився з кабачків, перелийте в невелику каструльку, додайте подрібнений лимон і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і покладіть у цю масу мед. Проваріть кілька хвилин і зніміть.
  5. Процідіть вміст каструльки, а сиропом, що вийшов, залийте кабачки, перемішайте і поставте на вогонь.
  6. Варіть кабачки до загусання сиропу, постійно помішуючи, 5-10 хвилин.
  7. Викладіть кабачки на піддони сушарки та сушіть 3-4 години при 70 градусах.

Цукати з кабачків покладіть у суху баночку чи контейнер і закрийте кришкою. До речі, таку насолоду можна приготувати й з апельсинових кірок. Спробуйте і вам сподобається!

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#Рецепт #Кабачки #Цукати #Готуємо вдома