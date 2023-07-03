Ці овочі діти не відрізнятимуть від цукерок: рецепт божественних цукатів із кабачків

Чудові солодощі своїми руками

Якщо у вас достатньо кабачків, то чому б не зробити з них смачні солодкі цукати? Ніхто з тих, хто скуштує ці солодощі, не здогадається, що вони виготовлені зі звичайних кабачків. І навіть діти відмовляться від улюблених цукерок на користь цих солодощів.

Ніжні, прозорі та апетитні цукати з кабачків за рецептом Shuba не залишать нікого байдужими. Ну що, спробуємо приготувати цей десерт!

Як приготувати цукати з кабачків

Інгредієнти на 10 порцій:

кабачки — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

мед — 4 ст. л.;

цукор — 200 г.

Спосіб приготування:

Кабачки добре помийте і дайте стекти зайвій рідині. Овочі почистьте, витягніть м'якуш і наріжте кубиками. Покладіть нарізані кабачки в каструлю і засипте цукром. Залишіть їх настоятися на ніч, а вранці злийте сік, що виділився, в окрему ємність. Помийте лимон, обдайте окропом, наріжте на шматочки та покладіть в чашу блендера. Все ретельно подрібніть. Сік, що виділився з кабачків, перелийте в невелику каструльку, додайте подрібнений лимон і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і покладіть у цю масу мед. Проваріть кілька хвилин і зніміть. Процідіть вміст каструльки, а сиропом, що вийшов, залийте кабачки, перемішайте і поставте на вогонь. Варіть кабачки до загусання сиропу, постійно помішуючи, 5-10 хвилин. Викладіть кабачки на піддони сушарки та сушіть 3-4 години при 70 градусах.

Цукати з кабачків покладіть у суху баночку чи контейнер і закрийте кришкою. До речі, таку насолоду можна приготувати й з апельсинових кірок. Спробуйте і вам сподобається!