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От таких "Закусочных язычков" гости проглотят свои: закуска по этому рецепту будет всегда у вас дома

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Рулетики из кабачков - лучшая сезонная закуска
Рулетики из кабачков - лучшая сезонная закуска. Фото gospodynka.com.ua

Блюдо, которое будут умолять готовить чаще

Из кабачков можно готовить не только привычные оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски, например, рулетики. Начинка в них может быть совершенно разной: твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень.

Сегодня вместе с "Господинькою" приготовим именно такие рулетики с творогом. Все ингредиенты прекрасно между собой сочетаются и получается удачное блюдо, которое будет уместно на любом застолье.

Как приготовить кабачковые рулеты "Закусочные язычки"

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 2 шт.;
  • соль, перец – специи;
  • сыр – 100 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • чеснок – 3 зуб;
  • яйца – 3 шт.;
  • зелень, майонез – по своему вкусу;
  • мука.

Способ приготовления:

  1. Режем кабачки тонкими ломтиками от 3 до 5 мм толщиной. Солим с двух сторон и оставляем на 10 минут.
  2. Для начинки нужно натереть сыр на средней терке с чесноком, добавить нарезанную зелень, майонез и хорошо перемешать.
  3. Помидор режем на две части. Если томат сочный, убираем мякоть чайной ложкой и затем оставшуюся томат режем мелкими кубиками.
  4. Яйца взбиваем венчиком с солью до однородности.
  5. Кабачки просушиваем бумажными полотенцами. Каждый ломтик кабачка панируем в муке, опускаем в яйцо и снова в муку.
  6. Обжариваем кабачки на сковороде с разогретым маслом до румяности с двух сторон. Выкладываем на бумажные полотенца и остужаем.
  7. На край каждого ломтика выкладываем сырную начинку, помидоры и сворачиваем рулет, закрепляем зубочисткой. Выкладываем закуску на тарелку, посыпаем зеленью и подаем на стол.

Очень ароматная, пикантная и аппетитная закуска отлично сочетается с разными гарнирами и мясными блюдами. Приятного аппетита!

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