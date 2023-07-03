Від таких "Закусочних язичків" гості проковтнуть свої: закуска за цим рецептом завжди буде у вас вдома
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Страва, яка благатимуть готувати частіше
З кабачків можна готувати не тільки звичні оладки, рагу або салати на зиму, але й смачні закуски, наприклад рулетики. Начинка в них може бути різною: твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.
Сьогодні разом із "Господинькою" приготуємо саме такі рулетики з сиром. Всі інгредієнти чудово між собою поєднуються і виходить вдала страва, яка буде доречною на будь-якому гулянні.
Як приготувати рулети кабачкові "Закусочні язички"
Інгредієнти:
- молоді кабачки – 2 шт.;
- сіль, перець – спеції;
- сир – 100 г;
- помідор – 1 шт.;
- часник – 3 зуб;
- яйця – 3 шт.;
- зелень, майонез – на свій смак;
- борошно.
Спосіб приготування:
- Ріжемо кабачки тонкими скибочками від 3 до 5 мм завтовшки. Солимо з двох сторін та залишаємо на 10 хвилин.
- Для начинки потрібно натерти сир на середній тертці з часником, додати нарізану зелень, майонез і добре перемішати.
- Помідор ріжемо на дві частини. Якщо томат соковитий, прибираємо м'якуш чайною ложкою і потім томат, що залишився, ріжемо дрібними кубиками.
- Яйця збиваємо вінчиком із сіллю до однорідності.
- Кабачки просушуємо паперовими рушниками. Кожну скибочку кабачка пануємо в борошні, опускаємо в яйце і знову в муку.
- Обсмажуємо кабачки на сковороді з розігрітою олією до рум’яності з двох боків. Викладаємо на паперові рушники та остуджуємо.
- На край кожної скибочки викладаємо сирну начинку, помідори та згортаємо рулет, закріплюємо зубочисткою. Викладаємо закуску на тарілку, посипаємо зеленню та подаємо на стіл.
Дуже ароматна, пікантна та апетитна закуска відмінно поєднується з різними гарнірами та м’ясними стравами. Смачного!