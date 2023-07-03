Від таких "Закусочних язичків" гості проковтнуть свої: закуска за цим рецептом завжди буде у вас вдома

Страва, яка благатимуть готувати частіше

З кабачків можна готувати не тільки звичні оладки, рагу або салати на зиму, але й смачні закуски, наприклад рулетики. Начинка в них може бути різною: твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.

Сьогодні разом із "Господинькою" приготуємо саме такі рулетики з сиром. Всі інгредієнти чудово між собою поєднуються і виходить вдала страва, яка буде доречною на будь-якому гулянні.

Як приготувати рулети кабачкові "Закусочні язички"

Інгредієнти:

молоді кабачки – 2 шт.;

сіль, перець – спеції;

сир – 100 г;

помідор – 1 шт.;

часник – 3 зуб;

яйця – 3 шт.;

зелень, майонез – на свій смак;

борошно.

Спосіб приготування:

Ріжемо кабачки тонкими скибочками від 3 до 5 мм завтовшки. Солимо з двох сторін та залишаємо на 10 хвилин. Для начинки потрібно натерти сир на середній тертці з часником, додати нарізану зелень, майонез і добре перемішати. Помідор ріжемо на дві частини. Якщо томат соковитий, прибираємо м'якуш чайною ложкою і потім томат, що залишився, ріжемо дрібними кубиками. Яйця збиваємо вінчиком із сіллю до однорідності. Кабачки просушуємо паперовими рушниками. Кожну скибочку кабачка пануємо в борошні, опускаємо в яйце і знову в муку. Обсмажуємо кабачки на сковороді з розігрітою олією до рум’яності з двох боків. Викладаємо на паперові рушники та остуджуємо. На край кожної скибочки викладаємо сирну начинку, помідори та згортаємо рулет, закріплюємо зубочисткою. Викладаємо закуску на тарілку, посипаємо зеленню та подаємо на стіл.

Дуже ароматна, пікантна та апетитна закуска відмінно поєднується з різними гарнірами та м’ясними стравами. Смачного!