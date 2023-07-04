В этой лазанье ни грамма теста: идеальный рецепт для семейного ужина

Идеальный вариант для сытного ужина в кругу близких

Если вы ни разу не готовили итальянскую лазанью, тогда предлагаем сделать это прямо сейчас. Но классический рецепт немного изменим и вместо специальных листов мы используем кабачок.

"Господинька" утверждает, что такая лазанья гораздо быстрее и проще, а получается не менее вкусной. Ну что ж, берем продукты и проверим.

Как приготовить лазанью из кабачков

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.;

моцарелла — 100 г;

твердый сыр – 200 г;

мясной фарш – 400 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

растительное масло – 2 ст.л;

помидоры в собственном соке – 200 г;

зелень – 10 г;

смесь трав – 5 г;

сахар – 1 щепотка;

молоко – 400 г;

сливочное масло – 25 г;

мука – 25 г;

мускатный орех – 1/4 ч.л;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для соуса болоньезе овощи очистите и вымойте. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь, пассируйте овощи в масле еще несколько минут. К овощам добавьте мясной фарш, постоянно перемешивая. Добавьте измельченную зелень, соль, перец, травы и щепотку сахара, перемешайте. Жарьте фарш 5-7 минут до полного испарения мясного сока. Добавьте помидоры в своем соке, тушите фарш еще 5 минут на медленном огне, периодически перемешивая. Кабачки нарежьте тонкими слайсами. Посолите их, отставьте на 10 минут – они должны пустить сок и стать мягкими. Для соуса бешамель на сковороде или сотейнике растопите сливочное масло на небольшом огне, добавьте муку. Часто перемешивайте, пока мука не приобретет золотистый оттенок. Небольшими порциями влейте теплое молоко, одновременно растирая комочки муки лопаткой. В соус всыпьте немного соли и мускатного ореха. Доведите массу до кипения, варите 2 минуты до густоты на минимальном огне, постоянно помешивая. Начните собирать лазанью: дно формы смажьте соусом бешамель, сверху выложите полоски кабачков в два слоя, часть соуса болоньезе, полейте сливочным соусом, присыпьте твердым сыром, измельченным на терке. Повторите все слои по кругу 2-3 раза. Верхний слой кабачков смажьте соусом бешамель, присыпьте сыром моцарелла. Лазанью поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте 30-35 минут. Сыр сверху должен немного подрумяниться, но оставаться мягким.

Готовое блюдо разделите на порционные куски и подавайте на стол с любимым соусом. Приятного аппетита.