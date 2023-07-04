У цій лазаньї ні грама тіста: ідеальний рецепт для сімейної вечері

Ідеальний варіант для ситної вечері у колі близьких

Якщо ви жодного разу не готували італійську лазання, тоді пропонуємо зробити це прямо зараз. Але класичний рецепт трохи змінимо і замість спеціальних листів ми використаємо кабачок

"Пані" стверджує, що така лазіння набагато швидше і простіше, а виходить не менш смачною. Ну що ж, беремо продукти та перевіримо.

Як приготувати лазанью з кабачків

Інгредієнти:

кабачок — 2 шт.;

моцарела — 100 г;

твердий сир – 200 г;

м’ясний фарш – 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква – 1 шт.;

рослинна олія – 2 ст.л;

помідори у власному соку – 200 г;

зелень – 10 г;

суміш трав – 5 г;

цукор – 1 щіпка;

молоко – 400 г;

вершкове масло – 25 г;

борошно — 25 г;

мускатний горіх – 1/4 ч. л;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для соусу болоньєзе овочі очистьте і вимийте. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на дрібній тертці. Спочатку обсмажте цибулю до м’якості, потім додайте моркву, пасеруйте овочі ще кілька хвилин. До овочів додайте м’ясний фарш, постійно перемішуючи. Додайте подрібнену зелень, сіль, перець, трави та щіпку цукру, перемішайте. Смажте фарш 5-7 хвилин до повного випаровування м’ясного соку. Додайте помідори у своєму соку, тушкуйте фарш ще 5 хвилин на повільному вогні, періодично перемішуючи. Кабачки наріжте тонкими слайсами. Посоліть їх, відставте на 10 хвилин вони повинні пустити сік і стати м’якими. Для соусу бешамель на сковороді або сотейнику розтопіть вершкове масло на невеликому вогні, додайте борошно. Часто перемішуйте, поки борошно не набуде золотистого відтінку. Невеликими порціями влийте тепле молоко, одночасно розтираючи грудочки борошна лопаткою. У соус всипте трохи солі та мускатного горіха. Доведіть масу до кипіння, варіть 2 хвилини до густоти на мінімальному вогні, постійно помішуючи. Почніть збирати лазанью: дно форми змастіть соусом бешамель, зверху викладіть смужки кабачків у два шари, частину соусу болоньєзе, полийте вершковим соусом, присипте твердим сиром, подрібненим на тертці. Повторіть усі шари по колу 2-3 рази. Верхній шар кабачків змастіть соусом бешамель, присипте сиром моцарела. Лазанью поставте в розігріту до 180 градусів духовку, запікайте 30-35 хвилин. Сир зверху повинен трохи підрум’янитися, але залишатися м’яким.

Готову страву розділіть на порційні шматки та подавайте на стіл з улюбленим соусом. Смачного.