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С утра приготовите - вечером опять придется: запеченные абрикосы с сыром будут просить ежедневно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычный десерт - сладкие абрикосы с сыром
Необычный десерт - сладкие абрикосы с сыром. Фото shuba.life

Всего четыре ингредиента — и блюдо готово!

Абрикос — это очень полезный фрукт, богатый витаминами группы В, и провитамином А. Нужно пользоваться моментом и употреблять их намного чаще, чтобы обогатить свой организм витаминами. Если уже не хочется просто есть абрикосы, приготовьте из них нежный десерт.

Shuba рекомендует для приготовления запеченных абрикос с сыром взять твердые и упругие плоды — в ином случае они разлезутся при запекании. Что касается сыра, то лучше всего подходит камамбер, но можно взять и бри. Берем продукты и идем готовить!

Как приготовить сладкие абрикосы запеченные с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

  • абрикосы — 400 г;
  • камамбер — 150 г;
  • мед — 30 г;
  • орегано сушеное — 5 г.

Способ приготовления:

  1. Абрикосы разделите пополам, извлеките косточки и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  2. Сыр камамбер или бри нарежьте кубиками и выложите внутрь абрикос.
  3. Посыпьте орегано и слегка полейте сверху медом.
  4. По желанию можете присыпать абрикосы растолченными в крошку грецкими орехами.
  5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Десерт готов, наслаждайтесь!

Такую сладкую закуску можно подавать гостям или запивать изысканным коктейлем за особым ужином. Приятного аппетита!

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