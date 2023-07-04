С утра приготовите - вечером опять придется: запеченные абрикосы с сыром будут просить ежедневно
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Всего четыре ингредиента — и блюдо готово!
Абрикос — это очень полезный фрукт, богатый витаминами группы В, и провитамином А. Нужно пользоваться моментом и употреблять их намного чаще, чтобы обогатить свой организм витаминами. Если уже не хочется просто есть абрикосы, приготовьте из них нежный десерт.
Shuba рекомендует для приготовления запеченных абрикос с сыром взять твердые и упругие плоды — в ином случае они разлезутся при запекании. Что касается сыра, то лучше всего подходит камамбер, но можно взять и бри. Берем продукты и идем готовить!
Как приготовить сладкие абрикосы запеченные с сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- абрикосы — 400 г;
- камамбер — 150 г;
- мед — 30 г;
- орегано сушеное — 5 г.
Способ приготовления:
- Абрикосы разделите пополам, извлеките косточки и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Сыр камамбер или бри нарежьте кубиками и выложите внутрь абрикос.
- Посыпьте орегано и слегка полейте сверху медом.
- По желанию можете присыпать абрикосы растолченными в крошку грецкими орехами.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Десерт готов, наслаждайтесь!
Такую сладкую закуску можно подавать гостям или запивать изысканным коктейлем за особым ужином. Приятного аппетита!