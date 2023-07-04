С утра приготовите - вечером опять придется: запеченные абрикосы с сыром будут просить ежедневно

Всего четыре ингредиента — и блюдо готово!

Абрикос — это очень полезный фрукт, богатый витаминами группы В, и провитамином А. Нужно пользоваться моментом и употреблять их намного чаще, чтобы обогатить свой организм витаминами. Если уже не хочется просто есть абрикосы, приготовьте из них нежный десерт.

Shuba рекомендует для приготовления запеченных абрикос с сыром взять твердые и упругие плоды — в ином случае они разлезутся при запекании. Что касается сыра, то лучше всего подходит камамбер, но можно взять и бри. Берем продукты и идем готовить!

Как приготовить сладкие абрикосы запеченные с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

абрикосы — 400 г;

камамбер — 150 г;

мед — 30 г;

орегано сушеное — 5 г.

Способ приготовления:

Абрикосы разделите пополам, извлеките косточки и выложите на противень, застеленный пергаментом. Сыр камамбер или бри нарежьте кубиками и выложите внутрь абрикос. Посыпьте орегано и слегка полейте сверху медом. По желанию можете присыпать абрикосы растолченными в крошку грецкими орехами. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Десерт готов, наслаждайтесь!

Такую сладкую закуску можно подавать гостям или запивать изысканным коктейлем за особым ужином. Приятного аппетита!