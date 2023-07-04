З ранку приготуєте — увечері знову доведеться: запечені абрикоси із сиром проситимуть щодня

Всього чотири інгредієнти – і страва готова!

Абрикос — це дуже корисний фрукт, багатий на вітаміни групи В, і провітамін А. Потрібно користуватися моментом і вживати їх набагато частіше, щоб збагатити свій організм вітамінами. Якщо вже не хочеться просто їсти абрикоси, приготуйте ніжний десерт.

Shuba рекомендує для приготування запечених абрикос із сиром взяти тверді та пружні плоди – в іншому випадку вони розлізуться при запіканні. Що стосується сиру, то найкраще підходить камамбер, але можна взяти і брі. Беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати солодкі абрикоси, запечені з сиром

Інгредієнти на 4 порції:

абрикоси — 400 г;

камамбер — 150 г;

мед — 30 г;

орегано сушене — 5 г.

Спосіб приготування:

Абрикоси розділіть навпіл, витягніть кісточки та викладіть на лист, застелений пергаментом. Сир камамбер або брі наріжте кубиками й викладіть абрикос всередину. Посипте орегано і трохи полийте зверху медом. За бажанням можете присипати абрикоси потовченими в крихту волоськими горіхами. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Десерт готовий, насолоджуйтесь!

Таку солодку закуску можна подавати гостям або запивати вишуканим коктейлем за особливою вечерею. Смачного!