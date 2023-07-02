Тягнеш-потягнеш: які сири найкраще використовувати для приготування піци

Піца вийде як у найкращій піцерії міста

Тонка піца з підсмаженими бортиками та ароматним пряним томатним соусом – найкращої смакоти й не придумаєш! Для цього не обов’язково йти до піцерії чи замовляти через доставку.

Попри безліч різноманітних рецептів піци, обов’язковим компонентом залишається сир – саме він найбільше впливає смак піци. Разом з Ukr.Media розберемося, які сири краще використати, щоб отримати смачну піцу.

Які сири краще використовувати для приготування піци

Шикарний сирний шар, який тягтиметься, виходить за допомогою моцарели. Такий сир поєднується з будь-якою начинкою. У класичну піцу зазвичай додається стандартний твердий сир.

В Італії практично кожна піца посипається твердим пармезаном. У сиру неймовірно приємний смак, та й плавиться він поступово, утворюючи ніжну скоринку. Якщо щільно засипати пармезаном краї піци, то ви отримаєте хрумку основу.

Англійський чедер часто використовують американці. Цей сир підходить для будь-якої начинки. Якщо ви використовуватимете чедер з моцарелою, отримаєте рум’яну скоринку з незабутнім ніжним смаком.

Швейцарський сир ементаль із приємним смаком відмінно підходить із пікантними начинками. Він може використовуватися одразу з кількома різними сортами сиру.

Адигейський сир після нагрівання за своїми властивостями сильно нагадує моцарелу і тому є прекрасною альтернативою при приготуванні піци в домашніх умовах. Але будьте обережні: цей сир кислуватий на смак, що може деяким не сподобатися.

Сулугуні за своєю консистенцією також нагадує моцарелу. Завдяки своїй прянощі та щільності підходить для будь-якого варіанту піци та особливо добре поєднується з оливками та м’ясом.

Гауда – найдоступніший варіант. Особливо добре гармонує цей сир, що гармонує з овочевими рецептами піци. Він чудово тягнеться й утворює апетитну скоринку.

У таких сирів як брі, рокфор, горгонзол сильний аромат та досить незвичайний смак. Вони підходять далеко не всім видам начинок. Вживати такі сири можна, але якщо впевнені, що страва не зіпсується.

Твердий сир для піци можна приготувати вдома. Він вийде не гірше за магазинний.