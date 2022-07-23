Рецепт соковитих абрикосів у сиропі на зиму: як зробити смачну заготівлю

Абрикосовий смак в сиропі відчуватиметься дуже яскраво

Консервовані абрикоси в сиропі — це дуже барвиста заготівля. Чи потрібно витягувати кісточки при консервації абрикосів, ми пояснювали в минулому матеріалі.

Абрикоси в сиропі виручать вас при приготуванні в зимовий час тортів та інших десертів. Рецептом солодкої заготівлі поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy.

Як приготувати абрикоси в сиропі

Інгредієнти:

Абрикоси — 3 кг

Цукор — 700 г

Вода — 2 л

Сік 1/2 лимону

Приготування:

Абрикоси добре миємо і видаляємо кісточки. Відживаємо сік із половини лимона. Наливаємо воду в каструлю, додаємо цукор та лимонний сік. Ставимо на невеликий вогонь і варимо сироп. Помішуємо, щоб цукор не пригорів. Як тільки сироп закипить, варимо ще 5 хвилин. Додаємо в сироп абрикоси. Доводимо до кипіння та варимо їх 1 хвилину. Банки простерилізувати. Абрикоси із сиропу розкладаємо по банках приблизно на 2/3 об'єму. Сироп знову доводимо до кипіння і одразу заливаємо його в банки. Щільно закручуємо кришками. Банки перевернути. Накриваємо теплою ковдрою і залишаємо до повного остигання. Зберігаємо у прохолодному місці.

Нагадаємо, що добігає кінця сезон вишні, тому потрібно поспішити приготувати варення або джем, або закрити вишневий компот, або зварити домашню наливку.