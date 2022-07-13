Як правильно консервувати абрикоси: чи потрібно витягувати кісточки

Вирішувати потрібно виходячи зі смакових уподобань, а також призначення фруктів.

Триває час підготовки різної консервації на зиму: це можуть бути як овочі, так фрукти та ягоди. Кожна домогосподарка сама вибирає що і з чого їй готувати: це різні компоти, варення або соління. Те саме стосується й питання, чи потрібно видаляти кісточки з абрикосу, при приготуванні консервації. Раніше ми розповідали, як краще заморожувати вишню: з кісточкою чи без.

Є маса рецептів, коли абрикоси консервують як з ядрами, так і з витягнутими кісточками. Як правильно, пише belnovosti.

Як правильно консервувати абрикоси

По-перше, варто зазначити, що абрикосові кісточки несуть організму лише користь, оскільки до їх складу входить вітамін B17. Однак якщо готувати різні варення з кісточками, його буде не зовсім зручно їсти, адже їх потрібно буде вибирати. В основному цілі абрикоси використовують тільки при закатках компотів.

Що стосується варіння варення, то багато кулінарів спеціально додають до нього кісточки, щоб отримати мигдальний смак. Однак, щоб його отримати, потрібно додавати не самі кісточки, а маленькі білі ядра з них. Рецептом такого варення ми ділилися раніше.

Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.