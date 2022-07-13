Как правильно консервировать абрикосы: нужно ли извлекать косточки

Решать нужно исходя из вкусовых предпочтений, а также и назначения фруктов.

Продолжается пора подготовки различной консервации на зиму: это могут быть как овощи, так фрукты и ягоды. Каждая домохозяйка сама выбирает что и из чего ей готовить: будут это различные компоты, варенье или соленья. То же самое касается и вопроса, нужно ли удалять косточки из абрикоса, при приготовлении консервации. Ранее мы рассказывали, как лучше замораживать вишню: с косточкой или без.

Есть масса рецептов, когда абрикосы консервируют вместе с ядрами, так и с извлеченными косточками. Как же правильно, пишет belnovosti.

Как правильно консервировать абрикосы

Во-первых, стоит отметить, что абрикосовые косточки несут организму только пользу, поскольку в их состав входит витамин B17. Однако если готовить различные варенья с косточками, то его будет не совсем удобно есть, ведь их нужно будет выбирать. В основном, целые абрикосы используют только при закатках компотов.

Что касается варки варенья, то многие кулинары специально добавляют в него косточки, чтобы получить миндальный вкус. Однако чтобы его получить нужно добавлять не сами косточки, а маленькие белые ядра из них. Рецептом такого варенья, мы делились ранее.

Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.