Готова за 6 днів: експрес-рецепт найсмачнішої вишневої наливки

Найсмачніший напій, який сподобається всім вашим гостям.

Сезон вишні вже добігає кінця, тому потрібно якнайшвидше збирати врожай і робити заготовки на зиму. Деякі домогосподарки ці червоні ягоди заморожують, інші варять різне варення або компоти, про один із рецептів якого ми писали раніше, однак і на цьому варіанти заготовок з вишні не закінчуються. Також можна приготувати смачну домашню наливку.

Експрес рецептом такої наливки, яка буде готова лише за 6 днів, поділилася кулінарний блогер Львова Ольга на своїй сторінці в Інстаграм. Також вона зауважила, що в принципі для цього напою можна брати будь-які ягоди. Наливка виходить

"На виході вийшло 0,7л. П’ється легко, не гірка " — додала Ольга.

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Наливка з вишні: рецепт

Інгредієнти:

Вишня 300гр

Цукор 300гр

Цедра апельсина 2гр

Вода 50мл

Горілка 0,5л

Спосіб приготування:

Вишню вибирайте хорошу, без червоточин, і засипте її цукром. Знімайте цедру апельсина дуже акуратно, щоб не було білих слідів. Води додайте зовсім небагато, аби змочити цукор. Кип’ятіть 2 хвилини, зніміть піну і остудіть. Перелийте в банку і додайте горілку. Щільно закрийте кришкою і приберіть на три дні в темне місце. Через три дні перелийте у пляшку і поставте на три дні у холодильник. Через цей час можна спробувати.

Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.