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Готова за 6 дней: экспресс-рецепт вкуснейшей вишневой наливки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить вишневую наливку за неделю Новость обновлена 19 июля 2022, 10:58
Как приготовить вишневую наливку за неделю

Вкуснейший напиток, который понравится всем вашим гостям.

Сезон вишни уже подходит к концу, поэтому нужно поскорее собирать урожай и делать заготовки на зиму. Некоторые домохозяйки эти красные ягоды замораживают, другие варят различное варенье или компоты, об одном из рецептов которого мы писали ранее, однако и на этом варианты заготовок из вишни не заканчиваются. Также можно приготовить вкусную домашнюю наливку.

Экспресс рецептом такой наливки, которая будет готова всего за 6 дней, поделилась кулинарный блогер Львова Ольга на своей странице в Инстаграм. Также она отметила, что в принципе для этого напитка можно брать любые ягоды. Наливка получается

"На выходе получилось 0,7л. Пьётся легко, не горькая" - добавила Ольга.

Наливка из вишни: рецепт

Ингредиенты:

  • Вишня 300гр
  • Сахар 300гр
  • Цедра апельсина 2гр
  • Вода 50мл
  • Водка 0,5л

Способ приготовления:

  1. Вишню выбирайте хорошую, без червоточин, и засыпьте ее сахаром.
  2. Цедру апельсина снимайте очень аккуратно, чтобы не было белых следов.
  3. Воды добавьте совсем немного, лишь бы смочить сахар.
  4. Кипятите 2 минуты, снимите пену и остудите. Перелейте в банку и добавьте водку. Плотно закройте все крышкой и уберите на три дня в темное место.
  5. Через три дня перелейте в бутылку и поставьте на три дня в холодильник. Спустя это время можно пробовать.

Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.

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#Рецепт #Вишня