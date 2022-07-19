Готова за 6 дней: экспресс-рецепт вкуснейшей вишневой наливки

Вкуснейший напиток, который понравится всем вашим гостям.

Сезон вишни уже подходит к концу, поэтому нужно поскорее собирать урожай и делать заготовки на зиму. Некоторые домохозяйки эти красные ягоды замораживают, другие варят различное варенье или компоты, об одном из рецептов которого мы писали ранее, однако и на этом варианты заготовок из вишни не заканчиваются. Также можно приготовить вкусную домашнюю наливку.

Экспресс рецептом такой наливки, которая будет готова всего за 6 дней, поделилась кулинарный блогер Львова Ольга на своей странице в Инстаграм. Также она отметила, что в принципе для этого напитка можно брать любые ягоды. Наливка получается

"На выходе получилось 0,7л. Пьётся легко, не горькая" - добавила Ольга.

Читайте также: Категория Lifestyle Как быстро удалить косточки из вишни и черешни: легчайший лайфхак Просто и быстро избавиться от косточек в ягодах поможет обычная морозильная камера

Наливка из вишни: рецепт

Ингредиенты:

Вишня 300гр

Сахар 300гр

Цедра апельсина 2гр

Вода 50мл

Водка 0,5л

Способ приготовления:

Вишню выбирайте хорошую, без червоточин, и засыпьте ее сахаром. Цедру апельсина снимайте очень аккуратно, чтобы не было белых следов. Воды добавьте совсем немного, лишь бы смочить сахар. Кипятите 2 минуты, снимите пену и остудите. Перелейте в банку и добавьте водку. Плотно закройте все крышкой и уберите на три дня в темное место. Через три дня перелейте в бутылку и поставьте на три дня в холодильник. Спустя это время можно пробовать.

Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.