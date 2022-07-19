Готова за 6 дней: экспресс-рецепт вкуснейшей вишневой наливки
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Вкуснейший напиток, который понравится всем вашим гостям.
Сезон вишни уже подходит к концу, поэтому нужно поскорее собирать урожай и делать заготовки на зиму. Некоторые домохозяйки эти красные ягоды замораживают, другие варят различное варенье или компоты, об одном из рецептов которого мы писали ранее, однако и на этом варианты заготовок из вишни не заканчиваются. Также можно приготовить вкусную домашнюю наливку.
Экспресс рецептом такой наливки, которая будет готова всего за 6 дней, поделилась кулинарный блогер Львова Ольга на своей странице в Инстаграм. Также она отметила, что в принципе для этого напитка можно брать любые ягоды. Наливка получается
"На выходе получилось 0,7л. Пьётся легко, не горькая" - добавила Ольга.
Наливка из вишни: рецепт
Ингредиенты:
- Вишня 300гр
- Сахар 300гр
- Цедра апельсина 2гр
- Вода 50мл
- Водка 0,5л
Способ приготовления:
- Вишню выбирайте хорошую, без червоточин, и засыпьте ее сахаром.
- Цедру апельсина снимайте очень аккуратно, чтобы не было белых следов.
- Воды добавьте совсем немного, лишь бы смочить сахар.
- Кипятите 2 минуты, снимите пену и остудите. Перелейте в банку и добавьте водку. Плотно закройте все крышкой и уберите на три дня в темное место.
- Через три дня перелейте в бутылку и поставьте на три дня в холодильник. Спустя это время можно пробовать.
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