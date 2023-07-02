Тянешь-потянешь: какие сыры лучше всего использовать для приготовления пиццы

Пицца получится как в лучшей пиццерии города

Тонкая пицца с поджаренными бортиками и ароматным пряным томатным соусом – лучшей вкусности и не придумаешь! Для этого не обязательно идти в пиццерию или заказывать через доставку.

Несмотря на множество разнообразных рецептов пиццы, обязательным компонентом остается сыр – именно он больше всего влияет на вкус пиццы. Вместе с Ukr.Media разберемся, какие сыры лучше использовать, чтобы получить вкусную пиццу.

Какие сыры лучше использовать для приготовления пиццы

Шикарный сырный слой, который будет тянуться, получается с помощью моцареллы. Такой сыр сочетается с любой начинкой. В классическую пиццу обычно добавляется стандартный твердый сыр.

В Италии практически каждая пицца посыпается твердым пармезаном. У сыра невероятно приятный вкус, да и плавится он постепенно, образуя нежную корочку. Если плотно засыпать пармезаном края пиццы, то вы получите хрустящую основу.

Английский чеддер часто используют американцы. Этот сыр подходит для любой начинки. Если вы будете использовать чеддер с моцареллой, получите румяную корочку с незабываемым нежным вкусом.

Швейцарский сыр ементаль с приятным вкусом отлично подходит с пикантными начинками. Он может использоваться сразу с несколькими разными сортами сыра.

Адыгейский сыр после нагревания по своим свойствам сильно напоминает моцареллу и именно поэтому является прекрасной альтернативой при приготовлении пиццы в домашних условиях. Но будьте осторожны: этот сыр кисловатый по вкусу, что может некоторым не понравиться.

Сулугуни по своей консистенции также напоминает моцареллу. Благодаря своей пряности и плотности подходит для любого варианта пиццы и особенно хорошо сочетается с оливками и мясом.

Гауда – наиболее доступный вариант. Особенно хорошо гармонирует этот сыр гармонирующий с овощными рецептами пиццы. Он отлично тянется и образует аппетитную корочку.

У таких сыров как бри, рокфор, горгонзол сильный аромат и довольно необычный вкус. Они подходят далеко не всем видам начинок. Употреблять такие сыры можно, но если уверены, что блюдо не испортится.

Твердый сыр для пиццы можно приготовить дома. Он получится не хуже магазинного.