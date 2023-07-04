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Копеечная закуска из кабачков: гости оближут тарелку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо очень просто готовится
Блюдо очень просто готовится. Фото 1000.menu

Идеально к праздничному столу

Многие хозяйки любят экспериментировать с новыми блюдами летом, когда есть большое количество сезонных овощей, таких как кабачки. Этот полезный продукт все лето входит в состав повседневных блюд и праздничных закусок, таких как кабачковый торт.

Попробуйте приготовить вкусные рулетики из кабачка. На theLime поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

  • кабачки или цуккини — 2 шт.
  • яйца — 4 шт.
  • мука — 4 ст. л. с челкой
  • копченая паприка, соль — по вкусу
  • Для начинки:
  • твердый сыр — 200 г
  • плавленый сыр – 1 шт.
  • сметана — 2 ст. л.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • укроп
  • томат – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Берем молодые кабачки, отрезаем хвостики, промываем в проточной воде. Нарезаем их тонкими слайсами. Солим и оставляем в таком виде на 10 минут.
  2. В миске разбиваем яйца и слегка взбиваем их венчиком или вилкой для однородности. В другой посуде смешиваем муку с копченой паприкой.
  3. Сначала обваливаем кабачки в мучной смеси, затем – в яичной. Обжариваем горячую сковороду с небольшим количеством масла с двух сторон. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
  4. Зелень промываем в проточной воде, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Затем измельчаем ножом.
  5. Твердый и плавленый сыр трем на терке, чеснок очищаем от шелухи и пропускаем через пресс. Соединяем в миске подготовленные для начинки ингредиенты, добавляем сметану, соль и специи по вкусу.
  6. Помидоры промываем в проточной воде, по желанию обдаем крутым кипятком и снимаем кожицу. Нарезаем их полукольцами.
  7. Берем обжаренный кабачок, смазываем его творожной смесью и кладем один ломтик томата, заворачиваем в рулетик. Делаем то же самое с другими.

Такое блюдо может стать отличным перекусом или украшением праздничного стола. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачковые шарики с мясом.

Теги:
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