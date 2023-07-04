Копеечная закуска из кабачков: гости оближут тарелку

Идеально к праздничному столу

Многие хозяйки любят экспериментировать с новыми блюдами летом, когда есть большое количество сезонных овощей, таких как кабачки. Этот полезный продукт все лето входит в состав повседневных блюд и праздничных закусок, таких как кабачковый торт.

Попробуйте приготовить вкусные рулетики из кабачка. На theLime поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

кабачки или цуккини — 2 шт.

яйца — 4 шт.

мука — 4 ст. л. с челкой

копченая паприка, соль — по вкусу

Для начинки:

твердый сыр — 200 г

плавленый сыр – 1 шт.

сметана — 2 ст. л.

чеснок — 1-2 зубчика

укроп

томат – 2 шт.

Способ приготовления:

Берем молодые кабачки, отрезаем хвостики, промываем в проточной воде. Нарезаем их тонкими слайсами. Солим и оставляем в таком виде на 10 минут. В миске разбиваем яйца и слегка взбиваем их венчиком или вилкой для однородности. В другой посуде смешиваем муку с копченой паприкой. Сначала обваливаем кабачки в мучной смеси, затем – в яичной. Обжариваем горячую сковороду с небольшим количеством масла с двух сторон. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Зелень промываем в проточной воде, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Затем измельчаем ножом. Твердый и плавленый сыр трем на терке, чеснок очищаем от шелухи и пропускаем через пресс. Соединяем в миске подготовленные для начинки ингредиенты, добавляем сметану, соль и специи по вкусу. Помидоры промываем в проточной воде, по желанию обдаем крутым кипятком и снимаем кожицу. Нарезаем их полукольцами. Берем обжаренный кабачок, смазываем его творожной смесью и кладем один ломтик томата, заворачиваем в рулетик. Делаем то же самое с другими.

Такое блюдо может стать отличным перекусом или украшением праздничного стола. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачковые шарики с мясом.