Копеечная закуска из кабачков: гости оближут тарелку
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Идеально к праздничному столу
Многие хозяйки любят экспериментировать с новыми блюдами летом, когда есть большое количество сезонных овощей, таких как кабачки. Этот полезный продукт все лето входит в состав повседневных блюд и праздничных закусок, таких как кабачковый торт.
Попробуйте приготовить вкусные рулетики из кабачка. На theLime поделились простым рецептом.
Ингредиенты:
- кабачки или цуккини — 2 шт.
- яйца — 4 шт.
- мука — 4 ст. л. с челкой
- копченая паприка, соль — по вкусу
- Для начинки:
- твердый сыр — 200 г
- плавленый сыр – 1 шт.
- сметана — 2 ст. л.
- чеснок — 1-2 зубчика
- укроп
- томат – 2 шт.
Способ приготовления:
- Берем молодые кабачки, отрезаем хвостики, промываем в проточной воде. Нарезаем их тонкими слайсами. Солим и оставляем в таком виде на 10 минут.
- В миске разбиваем яйца и слегка взбиваем их венчиком или вилкой для однородности. В другой посуде смешиваем муку с копченой паприкой.
- Сначала обваливаем кабачки в мучной смеси, затем – в яичной. Обжариваем горячую сковороду с небольшим количеством масла с двух сторон. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Зелень промываем в проточной воде, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Затем измельчаем ножом.
- Твердый и плавленый сыр трем на терке, чеснок очищаем от шелухи и пропускаем через пресс. Соединяем в миске подготовленные для начинки ингредиенты, добавляем сметану, соль и специи по вкусу.
- Помидоры промываем в проточной воде, по желанию обдаем крутым кипятком и снимаем кожицу. Нарезаем их полукольцами.
- Берем обжаренный кабачок, смазываем его творожной смесью и кладем один ломтик томата, заворачиваем в рулетик. Делаем то же самое с другими.
Такое блюдо может стать отличным перекусом или украшением праздничного стола. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачковые шарики с мясом.